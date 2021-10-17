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Зеленский прокомментировал расследование о его офшорах

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

По его словам, его политический противник, бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывал об этих офшорах еще в 2019 году, поэтому ничего нового в этом расследовании нет.

Он пояснил, что во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

Ранее сопредседатель фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что депутаты Верховной рады обратились в офис генпрокурора Украины с двумя заявлениями о якобы преступлениях окружения президента страны Владимира Зеленского.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры»: президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.

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