Песков оценил вероятность встречи Зеленского и Путина в ближайшее время

Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не видит особых перспектив для встречи между президентами Украины и России из-за действий украинских властей, так как они не выполняют минские договоренности и считают Россию стороной конфликта на Украине, что по мнению Пескова таковым не является.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, назвав их бесперспективными.

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договоренности», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков отметил, что украинский лидер «упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны, а это не так».

Мотивируя свою позицию, пресс-секретарь сослался на документы ООН.

«Если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — сказал он.

К тому же, по мнению Пескова, перспектив встречи двух лидеров пока нет из-за того, что Украина не выполняет минские соглашения.

«Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из минских договоренностей», — отметил он.

Также Песков заявил, что для встречи в нормандском формате нужен какой-то фундамент, поэтому пусть «министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается».

Напомним, что 11 октября лидеры Франции и Германии поочередно провели телефонные разговоры с Зеленским и Путиным, во время которых обсуждался конфликт на востоке Украины.

Отмечалось, что в процессе разговора лидеры отметили важность реализации Минских договоренностей от 2015 года, как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».

Украинский лидер же по итогам телефонных переговоров отметил, что «Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира».

Помимо вопросов, связанных с Украиной, Дмитрия Пескова спросили о заявлениях, которые делает Владимир Путин о будущем в различных сферах.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — сказал Песков.

Также Песков рассказал о просчетах западных политиков по теме энергетики.

«Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», — сказал он.

В свою очередь, говоря о коронавирусе, пресс-секретарь президента заявил, что не сомневается в том, что российский лидер пройдет ревакцинацию, однако это будет зависеть от уровня антитела у Владимира Путина.

«Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — сказал он.

Напомним, что Путин привился первым компонентом вакцины «Спутник V» 23 марта, а второй компонент он получил 14 апреля. Однако о том, какой именно вакциной он привился, президент рассказала лишь в конце июня, отметив, что выбрал «Спутник V» исходя из того «что мне нужно быть защищенным как можно дольше».