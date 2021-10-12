Россия предложила США снять все введенные за последние годы взаимные ограничения

В первый день визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд ее принял замглавы российского МИДа Сергей Рябков. В центре внимания были вопросы обеспечения работы посольств государств на территории друг друга. Россия предложила США снять все ограничения, вводившиеся в последние несколько лет. Однако внимание экспертов и наблюдателей приковано к дальнейшим встречам Нуланд — ожидается, что американский дипломат обсудит ситуацию на востоке Украины.

В Москве прошли переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Эта встреча стала первой в рамках трехдневного визита американского дипломата в Россию. В МИДе сообщили, что стороны «обсудили очень подробно весь двусторонний блок».

«Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Хотя госпожа старшая замгоссекретаря по политвопросам номинально эту тему не ведет, поскольку за ней закреплен так называемый российский портфель, она высказала несколько соображений, мы на них отреагировали», — прокомментировал итоги встречи источник ТАСС.

На очереди — переговоры с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком и помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым.

Одним из конкретных предложений российского МИДа стало обоюдное снятие всех ограничений, касающихся работы заграничных представительств России и США.

«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет»,

— говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Тот факт, что российское внешнеполитическое ведомство акцентирует особое внимание на проблеме так называемых посольских войн, неудивительно. Проблемы по этому направлению начались в декабре 2016 года, когда уходящий с поста президента США Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и наложил арест на ряд объектов дипломатической собственности России в США. Эти действия Обама предпринял в ответ на якобы вмешательство в американские выборы со стороны российских спецслужб. Позже взаимные высылки и обвинения повторялись несколько раз.

Встреча Рябкова и Нуланд продвижения в решении этой проблемы не принесла. Об этом сообщил сам российский дипломат по итогам переговоров.

«Не то чтобы прорыва — никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям», — рассказал Рябков.

Итогом такого развития событий может стать полная заморозка дипломатических отношений с США — такой сценарий в российском МИДе не исключают. Впрочем, стороны договорились продолжить консультации по вопросам работы загранучреждений, выдачи виз и другим вопросам.

Однако такое положение дел вряд ли негативно скажется на российских гражданах — выдача виз и так заморожена, говорит «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

«Безусловно, заморозка работы диппредставительств — это последний шаг ухудшения отношений перед какими-либо военными действиями», — добавил эксперт.

При этом работа диппредставительств двух стран на территориях друг друга и так фактически заморожена — американское посольство практически не выдает визы и занимается только консульской помощью своим гражданам, аналогичная ситуация складывается и для российского посольства в США, говорит Наумов.

«Фактически это приведение формального статуса к реальному положению дел. Это не повлечет никаких конкретных последствий, потому что и так визу получить невозможно. Но ничего хорошего это не несет», — добавил эксперт.

Но до закрытия посольств все же лучше не доводить, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru», — наличие диппредставительств в стране смягчает напряжение в отношениях.

«Когда у вас есть какие-то моменты обострения, вам всегда удобно иметь под рукой посла, посольство, чтобы к нему обратиться за разъяснениями. Всегда удобно иметь дипломатическое представительство для налаживания какого-то гражданского и межобщественного диалога», — пояснил Наумов.

Впрочем, пока шанс избежать полной заморозки дипотношений сохраняется.

«Не зря Рябков сказал, что он надеется избежать этого развития событий. Мы много раз надеялись и много раз обманывались. Может быть, на этот раз нам все-таки повезет», — считает Наумов.

От общего к частному

Визит Нуланд продлится до 13 октября. До этого времени у нее еще запланированы встречи с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым.

Примечательно, что оба политика так или иначе занимаются вопросами, связанными с урегулированием кризиса в отношениях с Украиной: Ушаков неоднократно транслировал позицию Кремля по контактам с украинскими чиновниками, а Козак курирует работу «нормандской четверки» по самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

При этом, по оценке пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, вряд ли можно ожидать, что диалог по линии Козак — Нуланд перерастет в отдельный двусторонний формат.

«Пока, собственно, вряд ли такой формат «Козак — Нуланд» возможен. С другой стороны, все-таки какие-то первые такие робкие контакты возрождаются на двусторонней основе. Конечно, это позитивно. Много разногласий, но, тем не менее, такие контакты только приветствуются», — подчеркнул Песков.

Эксперты же полагают, что Украина – это ключевая проблематика, ради которой Нуланд прилетела в Москву (с учетом, что этот визит состоялся по инициативе США, хотя было известно, что дипломат находится в российских санкционных списках).

«Нуланд недавно посещала Киев и, соответственно, будет произведена какая-то попытка снова о чем-то передоговориться в контексте ситуации на востоке Украины.

— говорит «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков. — Хотя бы будет обсуждена позиция Белого дома в контексте того, какое в целом настроение в Госдепе по поводу Донбасса».

При этом эксперт предполагает, что речь будет идти даже не об изменении подходов, а о заморозке того уровня отношений с Россией, которое сформировалось по данному вопросу на текущий момент.

«Блинкен (госсекретарь США) пытается выстроить с Россией предсказуемые отношения — то есть, по сути, заморозить их, чтобы ничего не происходило. Ни о каких новых договоренностях речи не идет, отношения де-факто заморожены, и, соответственно, никаких подвижек ни американцы, ни наша сторона не ждут», — полагает Дудаков.

Та же самая риторика будет выстраиваться и по главной теме переговоров — ситуации на юго-востоке Украины.

«Я думаю, что она попробует донести точку зрения Блинкена, что Вашингтон в полной мере удовлетворяет замороженность ситуации на востоке Украины, поэтому США просто хотели бы, чтобы она не разморозилась. Я думаю, что Нуланд примерно об этом скажет — мол, вы не провоцируете ДНР и ЛНР, чтобы они не переходили в наступление, а мы со своей стороны будем как-то сдерживать действия Киева», — считает Дудаков.

В свою очередь, Алексей Наумов считает, что на украинский вопрос прямо указывает статья зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он утверждает, что с украинским руководством переговоры вести бесполезно, нужно разговаривать с США.

«Мы видели статью Дмитрия Медведева, она вышла не зря — в Кремле не рассматривают украинское руководство как какого-то легитимного участника переговорного процесса. Американцы, в свою очередь, настаивают, что они не являются переговорщиками по украинскому процессу напрямую, что есть украинское государство, с которым нужно говорить»,

— пояснил Наумов.

По его словам, это стало главным противоречием, из-за которого обсуждение ситуации на Украине в МИДе не удалось.

«Я думаю, что последствия провала какого-либо обсуждения украинского вопроса — это заявление Рябкова. Стороны в очередной раз зафиксировали, что точек соприкосновения по этому вопросу у них нет, и на этот вопрос они смотрят диаметрально противоположно», — добавил эксперт.