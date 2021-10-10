МИД: Россия и США на паритетных началах сняли санкции, чтобы визит Нуланд состоялся

Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был желанием американской стороны. Ее исключили из «черного списка», чтобы чиновница Госдепартамента смогла пересечь границу - ожидается, что она посетит российскую столицу уже 11 октября. В ответ Вашингтон снял санкции с российской стороны «на паритетных началах». О подробностях дипломатического «обмена» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Некоторые российские представители были исключены из санкционных списков США в обмен на согласие РФ на визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд в Москву. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, визит Нуланд в российскую столицу был желанием американской стороны. «Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей - международников в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах», — рассказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она утвердительно ответила на вопрос, означает ли это, что США сняли ограничения с российских представителей. «Мне кажется, что этот подход наши западные партнеры должны анализировать и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго», — отметила официальный представитель российского МИДа.

Захарова добавила, что число выведенных из-под санкций граждан симметрично — по одному человеку с каждой стороны. При этом она не уточнила, с кого именно снял ограничения Вашингтон, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ожидается, что Нуланд отправится в Москву 11 октября. Замгоссекретаря США встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит двусторонние, региональные и глобальные вопросы, проинформировали ранее в Госдепе. В частности, планируются ее переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Когда внесли Нуланд в «черный список»

В 2019 году Виктории Нуланд отказали в российской визе для участия в международной конференции, проходившей 20-21 мая в Москве.

В сентябре 2019 года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме того, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представители Минобороны РФ и Роскосмоса.

В ответ на санкции Вашингтона, в том числе и финансовые, в отношении официальных лиц Россия создала «черный список». Туда, в частности, вошла и Виктория Нуланд.

«Печеньки Госдепа». Чем известна Виктория Нуланд

Нуланд считают одним из главных американских специалистов по России и странам бывшего Советского Союза. Она ранее уже курировала это направление на посту помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии – эту должность она заняла в сентябре 2013 года, когда президентом Соединенных Штатов был Барак Обама.

С начала массовых акций протеста в Киеве на рубеже 2013—2014 годов Нуланд приезжала на Украину каждые три-четыре недели. 11 декабря 2013 года она посетила Майдан Незалежности и поговорила с участниками протеста, угостив их печеньем, булочками и хлебом. Это событие впоследствии стало мемом «печеньки Госдепа».

7 февраля 2014 Нуланд оказалась в центре дипломатического скандала в связи с опубликованной аудиозаписью телефонного разговора между женщиной и мужчиной, которыми предположительно являлись она сама и тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт. В ходе разговора со стороны женщины было допущено нецензурное высказывание в адрес ЕС, касавшееся участия Евросоюза в урегулировании политического кризиса на Украине:

«Будет замечательно, если ООН поможет все это склеить, а ЕС пусть идет на…»

Это высказывание вызвало резкую критику со стороны политических лидеров ЕС. Подлинность диалога позднее подтвердили в Вашингтоне, указав при этом, что Нуланд «уже извинилась за приписываемые ей слова».

В январе 2021 года после инаугурации Джо Байдена ее назначили на должность заместителя госсекретаря США.