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Политика

«Стабильные и предсказуемые отношения США и России»

Нуланд рассказала, о чем будет вести переговоры в Москве

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Виктория Нуланд

Виктория Нуланд

Globa
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прилетела с официальным визитом в Россию, где планируется встретиться с Дмитрием Козаком, Юрием Ушаковым и Сергеем Рябковым. Американский дипломат рассказала, что основной темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения» двух стран.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с официальным визитом. Она пробудет в нашей стране до 13 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у американского дипломата запланирована встреча с советником Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым.

Отдельно Песков подчеркнул, что никаких контактов с самим Путиным у Нуланд не планируется.

«У госпожи Нуланд не может быть контактов с Владимиром Владимировичем. Все-таки она гость министерства иностранных дел, прежде всего своего визави господина Рябкова, с кем у нее будут основные переговоры», — сказал он.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова несколько дней назад подтвердила, что у Нуланд также запланирована встреча с заместителем главы ведомства Сергеем Рябковым, которая состоится 12 октября.

«Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» 9 октября.

А на 13 октября у американского дипломата назначена встреча с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Высокопоставленного американского дипломата в Москве встречал посол США в России Джон Салливан. По прилету в столицу Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.

В середине сентября Нуланд заявляла, что США готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате» (в которых сейчас участвуют Германия, Россия, Украина, Франция), если это поможет урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Непохоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время. Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что готовы возобновить взаимодействие каким-то образом — или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки в том случае, если и по мере необходимости стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны», — приводило ее слова агентство УНИАН.

В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что главной темой визита американского дипломата в Россию будет дальнейшая стабилизация отношений Москвы и Вашингтона на нынешнем уровне.

«Это идет полностью в русле политики администрации Байдена, которая хотела бы, если хотите, заморозить российско-американскую конфронтацию на нынешнем уровне и сконцентрировать основное внимание, основные ресурсы и силы на китайском направлении, на сдерживании Китая и консолидации антикитайской коалиции с привлечением как азиатских, так и европейских стран», — сказал он.

Суслов отметил, что согласие российской стороны на визит Нуланд, свидетельствует о заинтересованности обеих сторон в поддержании рабочих отношений между столицами и «оздоровлении российско-американской конфронтации».

«В этой связи стороны проявили подобную гибкость, я бы не назвал это уступками, и это подтверждение того, что мы заинтересованы в рабочем, нормальном - пускай и враждебном, но нормальном, здоровом — взаимодействии с США», — отметил эксперт.

Также Суслов высказал мнение, что на переговорах будут обсуждаться вопросы Украины и Белоруссии.

«Я думаю, что стороны будут говорить прежде всего о красных линиях на Украине и в Белоруссии и обозначат друг другу эти красные линии, пересечение которых является нежелательным, поскольку приведет к дальнейшему ухудшению отношений», — отметил он.

Напомним, что ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Подготовка ее текущего визита в Россию сопровождалось обсуждением визовой стороны вопроса, так как в 2014 году замгоссекретаря в ответ на американские санкции была включена в санкционные списки. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в обмен на согласие российской стороны на визит Нуланд некоторые российские представители также были исключены из американских черных списков.

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