Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роспотребнадзор призвал снизить срок выполнения тестов на COVID-19 16:58
Врач Кондрахин объяснил причины молниеносного течения COVID-19 16:55
Минск предупредил о расширении практики санкционного наказания... 16:54
Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления 16:54
В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат... 16:54
Продажи альбомов рэпера Ар Келли выросли на 517% после приговора 16:53
Королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью 16:50
В Свердловской области введут QR-коды в общественных местах 16:47
Переводчик, 13 лет назад спасший Байдена, сумел сбежать из Афганистана 16:47
Диетологи рассказали, какой хлеб нужно есть для похудения 16:44
Политика

«Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям»

Рябков поделился подробностями о встрече с Нуланд

close
100%
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал переговоры со своей американской коллегой Викторией Нуланд «предельно откровенными» и полезными. При этом он признал, что существенного прогресса они не принесли — так и не был решен вопрос с визами, работой посольств, численностью дипсотрудников. По словам Рябкова, американская сторона «не прислушивается» к мнению России, что может привести к дальнейшему обострению отношений.

В Москве прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Американский дипломат прибыла в российское внешнеполитическое ведомство в 10:39 по мск.

Разговор длился примерно два часа. После встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что этот диалог был «предельно откровенным» и полезным. В частности, были затронуты «вопросы двустороннего характера». Рябков подчеркнул, что в составе американской делегации, помимо Нуланд, был еще представитель администрации американского президента. «Это позволяло тоже вести разговор напрямую и вполне откровенно», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

При этом переговоры не привели к большому прогрессу в вопросе выдачи виз, восстановления численности персонала в посольствах, а также работы загранучреждений в двух странах.

«Те сюжеты — визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России — скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо», — поделился он.

Дипломат также не исключил заморозку работы дипмиссий России и США, хотя Москва хотела бы избежать такого сценария. В беседе с РИА «Новости» замминистра иностранных дел признал, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям».

Рябков считает, что в ближайшем будущем «профильные структуры» внешнеполитических ведомств займутся «некоторыми другими направлениями» — «отраслевыми».

«Мы также договорились о том, чтобы, не откладывая, все-таки провести специализированный раунд экспертных консультаций на эту тему, что тоже само по себе существенно», — добавил он в комментарии «Интерфаксу».

Рябков также назвал темы, которые не обсуждались с американской делегацией. Среди них — ситуация на Украине и отношения с ней, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, энергобезопасность Европы.

Тем не менее международная повестка дня была затронута. «Обсуждалась тематика глобальной региональной безопасности, в том числе, с учетом второго раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности. Мы обменялись оценками и тем, как идет дальнейшая работа», — сказал чиновник.

В частности, Рябков обсудил с Нуланд ситуацию в Афганистане. Москва подтвердила, что по-прежнему считает неприемлемым военное присутствие США в Центральной Азии.

«Мы довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних факторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые по сути дела своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем», — добавил он.

Нуланд не общалась с прессой ни до начала переговоров, ни после. Американская чиновница приехала в Москву за день до встречи. 11 октября после прилета в Москву и направилась вместе с коллегой Эриком Грином в особняк посла США в России. Их фото появилось в соцсетях дипведомства США.

«Наслаждаюсь «бабьим летом» [написано по-русски] в «Спасо-Хаус» в Москве <...>. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», — приводит слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства в своем Twitter-аккаунте.

В российской столице американский представитель проведет еще день — ее отъезд запланирован на 13 октября. Ей предстоит еще встретиться с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, пишет ТАСС. При этом с президентом России Владимиром Путиным у нее встречи не будет, подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

С 2019 года Нуланд была в санкционном списке России. Но в этом году американские власти обратились к России с предложением организовать переговоры сторон. Для этого замглавы Госдепа была исключена из санкционного списка. При этом США также сократили свой перечень российских дипломатов, которым запрещен въезд в страну.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Песков: рост цен на еду связан с ситуацией на внешних рынках
Песков объяснил рост цен на продукты в России
«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»
Зачем американские ВВС устанавливают боевой лазер на самолет AC-130J
«Отношения добьют окончательно»: чего ждать России от новых властей в Чехии
Эксперт считает, что правительство и МИД Чехии возглавят русофобы
Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП
Герхард Шредер рассказал, кто виноват в высоких ценах на газ в Европе
Саакашвили отказался прекращать голодовку
Милонов рассказал, что хочет внести законопроект о запрете смены пола
Новости и материалы
Источник рассказал о состоянии студента, устроившего стрельбу в пермском вузе
Роспотребнадзор призвал снизить срок выполнения тестов на COVID-19
Врач Кондрахин объяснил причины молниеносного течения COVID-19
Минск предупредил о расширении практики санкционного наказания «непокорных» стран
Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления
В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на чемпионат Европы по ММА
Продажи альбомов рэпера Ар Келли выросли на 517% после приговора
Королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью
В Свердловской области введут QR-коды в общественных местах
Переводчик, 13 лет назад спасший Байдена, сумел сбежать из Афганистана
Диетологи рассказали, какой хлеб нужно есть для похудения
Россияне смогут возмещать вклады погоревших банков онлайн
Сноуден диагностировал «уродство души» у противников свободы слова
Financial Times указала на виновников газового кризиса в ЕС
В посольстве РФ в Словении выступили с заявлением об избиении российских болельщиков в Мариборе
Отец девятилетней студентки МГУ заявил, что ей пригрозили «сломать руки»
Самолет совершил экстренную посадку из-за пассажира с фотоаппаратом
Путин рассказал об актуальной проблеме в экономике России после пандемии
Все новости
Умер первый представитель СК России Владимир Маркин
Скончался экс-спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин
«Новые функции — это испорченные старые»: почему пользователям не нравится Windows 11
Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок
Как прошло первое заседание новой Госдумы
Председателем Госдумы снова стал Володин, первыми зампредами назначены Жуков и Мельников
Стало известно, когда ВОЗ может признать «Спутник V»
Эксперт ВОЗ рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года
Сырьевая ловушка. Какие риски для России несут высокие цены на нефть
Эксперты считают, что выгода России от нефтяного бума будет краткосрочной
Миллионы iPhone в опасности. Apple призвала срочно обновить iOS
Apple выпустила внеочередной патч iOS 15.0.2 из-за критической ошибки
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
Главный поставщик США: как санкции повлияют на экспорт патронов из России
РБК: Россия может потерять американский рынок сбыта боеприпасов
«Эффект был ошеломляющим»: предложено новое средство от рака
Онкологи нашли способ борьбы с раком на последней стадии
Пьяных водителей отправят в вечные пешеходы
В России могут ввести пожизненное лишение прав за езду в нетрезвом виде
«Аналог чашки кофе». Курение табака восходит к каменному веку
Американские археологи выяснили, что люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад
«Для нас вопрос Курил был закрыт в 1945 году»: в России ответили новому премьеру Японии
Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»
25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство
Правозащитник сообщил, за сколько в России можно купить раба или рабыню
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях