Рябков поделился подробностями о встрече с Нуланд

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал переговоры со своей американской коллегой Викторией Нуланд «предельно откровенными» и полезными. При этом он признал, что существенного прогресса они не принесли — так и не был решен вопрос с визами, работой посольств, численностью дипсотрудников. По словам Рябкова, американская сторона «не прислушивается» к мнению России, что может привести к дальнейшему обострению отношений.

В Москве прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Американский дипломат прибыла в российское внешнеполитическое ведомство в 10:39 по мск.

Разговор длился примерно два часа. После встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что этот диалог был «предельно откровенным» и полезным. В частности, были затронуты «вопросы двустороннего характера». Рябков подчеркнул, что в составе американской делегации, помимо Нуланд, был еще представитель администрации американского президента. «Это позволяло тоже вести разговор напрямую и вполне откровенно», — сказал он в комментарии «Интерфаксу».

При этом переговоры не привели к большому прогрессу в вопросе выдачи виз, восстановления численности персонала в посольствах, а также работы загранучреждений в двух странах.

«Те сюжеты — визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России — скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо», — поделился он.

Дипломат также не исключил заморозку работы дипмиссий России и США, хотя Москва хотела бы избежать такого сценария. В беседе с РИА «Новости» замминистра иностранных дел признал, что «американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям».

Рябков считает, что в ближайшем будущем «профильные структуры» внешнеполитических ведомств займутся «некоторыми другими направлениями» — «отраслевыми».

«Мы также договорились о том, чтобы, не откладывая, все-таки провести специализированный раунд экспертных консультаций на эту тему, что тоже само по себе существенно», — добавил он в комментарии «Интерфаксу».

Рябков также назвал темы, которые не обсуждались с американской делегацией. Среди них — ситуация на Украине и отношения с ней, обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, энергобезопасность Европы.

Тем не менее международная повестка дня была затронута. «Обсуждалась тематика глобальной региональной безопасности, в том числе, с учетом второго раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности. Мы обменялись оценками и тем, как идет дальнейшая работа», — сказал чиновник.

В частности, Рябков обсудил с Нуланд ситуацию в Афганистане. Москва подтвердила, что по-прежнему считает неприемлемым военное присутствие США в Центральной Азии.

«Мы довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних факторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые по сути дела своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем», — добавил он.

Нуланд не общалась с прессой ни до начала переговоров, ни после. Американская чиновница приехала в Москву за день до встречи. 11 октября после прилета в Москву и направилась вместе с коллегой Эриком Грином в особняк посла США в России. Их фото появилось в соцсетях дипведомства США.

«Наслаждаюсь «бабьим летом» [написано по-русски] в «Спасо-Хаус» в Москве <...>. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена», — приводит слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства в своем Twitter-аккаунте.

Заместитель Госсекретаря Нуланд: Наслаждаюсь "бабьим летом" в Спасо-Хаусе в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Ожидаю консультаций с российскими властями, бизнес-сообществом, а также выпускниками программ обмена США. https://t.co/ctwYH7NPFd — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 12, 2021

В российской столице американский представитель проведет еще день — ее отъезд запланирован на 13 октября. Ей предстоит еще встретиться с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, пишет ТАСС. При этом с президентом России Владимиром Путиным у нее встречи не будет, подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

С 2019 года Нуланд была в санкционном списке России. Но в этом году американские власти обратились к России с предложением организовать переговоры сторон. Для этого замглавы Госдепа была исключена из санкционного списка. При этом США также сократили свой перечень российских дипломатов, которым запрещен въезд в страну.