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Политика

«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые»

Дмитрий Медведев — о Зеленском и бессмысленности переговоров с Украиной

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Екатерина Штукина/РИА «Новости»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал статью о российско-украинских взаимоотношениях. Материал под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» опубликовал «Коммерсантъ». «Газета.Ru» приводит главные цитаты из текста бывшего президента России.

О Зеленском

По мнению Дмитрия Медведева, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особо пути, «сочиняя свою отдельную историю». В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации.

Отдельное внимание Медведев уделил личности президента Владимира Зеленского, напомнив, что до прихода к власти он всю жизнь разговаривал на русском языке, работал в России и получал «значительные средства» из российских источников.

«Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины», — пишет зампред Совбеза РФ.

Со слов Медведева, можно лишь представить, насколько «омерзительно» Зеленскому подобное «нравственное «сальто-мортале».

«Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС», — предположил бывший президент России.

В этих обстоятельствах президент Украины вынужден маневрировать между различными силами, в результате чего в стране и появляются «ублюдочные документы», например, о коренных народах Украины. Медведев считает, что в этой ситуации Зеленский — больший националист по сравнению с наиболее радикальными из них.

«Он очень боится и не любит этих людей (националистов. — ред), но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек. Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться?» — задается вопросом Медведев.

О влиянии западных сил

Российский политик уверен в том, что украинские власти — абсолютно несамостоятельные люди. По словам Медведева, Украина находится под прямым иностранным управлением. В этом контексте он напомнил, что даже в период СССР у социалистических стран был более широкий простор для формирования внутренней политики.

В нынешний период на Украине существует полная зависимость от денежных вливаний в экономику со стороны США и ЕС до прямого руководства украинскими спецслужбами американской стороной, пишет Медведев.

«США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо «Анти-Россией». А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах», — написал он, добавив, что надежды Киева на вступление в НАТО и ЕС «эфемерны».

Одновременно с этим Украина, по мнению Медведева, не представляет никакой ценности для западных сил на линии соприкосновения с РФ, потому «дураков сражаться за Украину нет». В этом контексте России с «вассалами дело иметь бессмысленно», уверен политик.

О коррупции

Медведев, выражая тезис о том, почему во главе Украины стоят люди, «стремящиеся только к тому, чтобы набить свои карманы», вспомнил «досье Пандоры». Там фигурирует в том числе и Зеленский, которому приписывается владение долей в офшорной компании.

В этом смысле Медведев выражает предположение, что украинский президент пытается «монетизировать» свое пребывание у власти.

«Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды», — заявил Медведев, констатировав, что с такими людьми контакты непродуктивны, так как «они в любой момент продадут за пятиалтынный».

Об украинской дипломатии

Руководителей Украины можно характеризовать как невежественных и необязательных людей, пишет Медведев. Это выражается в том, что они постоянно меняют позицию «в угоду» разным политическим силам, включая зарубежные.

«Подписывают Минские соглашения, договариваются в «нормандском формате», а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону», — приводит Медведев пример.

Он также утверждает, что украинские политики «беспрерывно лгут» РФ и партнерам и уходят от принятых решений.

«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия», — уверен Медведев.

Что делать России

У РФ нет другого варианта, кроме как ждать появления на Украине «вменяемого руководства», рассуждает Медведев о дальнейших перспективах. Такое руководство, по его словам, не должно быть нацелено на конфронтацию с Россией, а ставить в приоритет выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Москвой.

«Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — заключил Медведев.

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