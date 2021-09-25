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Армия

«Рядом с нами страшная Россия, нам нужны доллары и оружие»

Киев обвинил Москву в нарушении воздушного пространства в Черном море

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Украина проводит в Черном море учения «Объединенные усилия – 2021». Киев обвиняет Москву в нарушении использования воздушного пространства в регионе, а президент Владимир Зеленский говорит о необходимости дополнительного наращивания сил НАТО рядом с Крымом. «Газета.Ru» разбиралась, к чему может привести подобная активность Киева.

Командование ВВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в «грубом нарушении порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря». Киев утверждает, что самолеты Су-24МР и ИЛ-20 якобы «несколько раз залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск». Об этом командование ВВС Украины сообщило в социальной сети Facebook.

В Москве неоднократно заявляли, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее украинская «Ассоциация реинтеграции Крыма» распространила заявление о том, что в закрытом Киевом на время проведения стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия – 2021» районе Черного моря к военному кораблю ВМС Украины «Горловка» приблизился корабль ВМФ России, который начал выяснять характер действий украинского судна без соблюдения установленных правил радиообмена.

До этого командование ВМС Украины распространило пресс-релиз, где говорилось о «возросшей активности России в акватории Черного моря» и о том, что Москва «игнорирует международные нормы при перемещении своих военно-морских сил и средств».

По мнению военного политолога, доцента РАНХиГС Валерия Волкова ситуация «зеркально противоположная». «Это как раз Киев стремительно наращивает активность в регионе. Сейчас это «Объединенные усилия», до этого были полеты морской авиации в Херсонской области. При этом нужно понимать, что хоть сколько-нибудь значимыми силами Украина в Черном море не располагает», – считает Волков.

С такой оценкой согласен генерал-майор ВВС России в отставке Александр Рогов. Ранее он рассказал «Газете.Ru» о состоянии современной украинской морской авиации. «Если говорить совсем грубо, то часто это просто уже металлолом. 10-я бригада вообще единственная, что там сейчас есть. А кроме десятка устаревших вертолетов и единственного АН-26, который все время на ремонте, там на вооружении еще три «кукурузника» АН-2. Это хороший самолет, по-своему уникальный. Но запустили его в серию в 1947 году», – говорит генерал.

«Наращивая активность, Киев таким образом пытается клянчить у западных союзников деньги на оружие. Мол, рядом с нами страшная Россия и нам нужны доллары и новое оружие. Смотрите, мы пытаемся противостоять Москве, но сил у нас просто не хватает. В этой логике выдержано письмо-воззвание бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, опубликованное на днях», – добавил Волков.

В статье для украинской газеты Telegraf экс-главком украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук представил план из трех пунктов «для победы над Россией в Черном море». Во-первых, Киев должен создать особое морское ведомство «с полномочиями выше министерского». Во-вторых, привести собственное национальное морское законодательство в соответствие с международным. И в-третьих — «получить от партнеров новейшие образцы морского вооружения, а затем начать производить их в стране».

По мнению Волкова, западные партнеры Украины не пойдут на такой шаг, опасаясь, что деньги на оружие будут просто украдены. Вместо этого украинскому флоту могут поставить устаревшие и некондиционные образцы вооружения.

Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Помимо этого, Соединенные Штаты выделили украинским партнерам несколько десятков надувных лодок.

При этом сложившуюся ситуацию Волков считает «крайне опасной». «Кроме наращивания собственной активности, Киев также регулярно зовет в Черное море страны НАТО. Это накаляет атмосферу в регионе», – считает эксперт. Так, силы Черноморского флота России приступили к контролю за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, которые недавно зашли в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости «увеличения присутствия флотов стран-членов НАТО в Черном море».

Американский экспертный ресурс The National Interest, оценивая встречу Зеленского и генсека НАТО, отметил, что усиление альянса может привести к ответной реакции Москвы и эскалации противостояния. «Регулярное присутствие у границ Крыма натовских войск подталкивает Москву укреплять обороноспособность полуострова. Россия будет в этом случае размещать в Крыму свое самое современное и высокоэффективное вооружение», – отмечается в статье.

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