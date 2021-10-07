В МИД РФ обвинили США в тайной модернизации ядерного оружия в Европе

МИД России обвинил США в скрытой модернизации тактических ядерных вооружений, размещенных в Европе, которые не подпадают под действие договоров о ядерном сдерживании. После распада СССР Россия и США заявили, что практически полностью избавились от таких ракет и бомб, однако американцы продолжают совершенствовать свой арсенал. Эксперты отмечают, что России бояться нечего — принципиально расклад сил в Европе не изменится.

О том, что США занимаются модернизацией своих нестратегических ядерных вооружений, в том числе средств доставки, размещенных на территории европейских стран, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки», — сказал он.

При этом в обход договора США проводят ядерные миссии с участием неядерных стран-членов НАТО. Заявление Ермакова последовало после рассекречивания данных о количестве ядерных боеголовок, стоящих на вооружении у США. По данным Госдепа, в распоряжении страны находятся 3750 ядерных головных блоков, что на 83% меньше, чем в момент падения Берлинской стены в конце 1989 года. Американское военное ведомство утверждает, что с 1994 по 2020 год США демонтировали более 11,68 тыс. ядерных боеголовок, еще около 2 тыс. сейчас списаны и ожидают утилизации.

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), регулирующий количество ядерных боеголовок и средств их доставки до цели — ракет, бомбардировщиков и подводных лодок — Россия и США продлили в феврале 2021 года после многолетних переговоров и споров о том, включать ли в него тактические боеприпасы, средства противоракетной обороны и Китай. В результате параметры ядерных вооружений остались прежними — не более 1550 боезарядов, не более 700 ракет и не более 800 тяжелых бомбардировщиков.

Модернизация под покровом гостайны

По данным Госдепа, на 1 сентября 2021 года на вооружении США находились 2854 боеголовки в составе стратегических комплексов, у России — 2727. Численность тактического ядерного оружия, в том числе американского, размещенного в Европе, не раскрывалась.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Констанин Сивков отметил, что США о модернизации своих ядерных тактических комплексов в Европе не сообщали, а МИД мог получить эти сведения либо от разведки, либо из докладов и сообщений в открытых источниках.

«Это может быть авиабомба, которую они делают высокоточной, может быть тактическая ракета — данных никаких нет. В любом случае, модернизация может предусматривать и повышение дальности стрельбы боеприпасов, и увеличение скорости полета, и изменение мощности взрыва. О каких именно системах вооружения идет речь, тоже можно только догадываться, но в любом случае модернизация усиливает угрозы для России, и их нужно парировать — средства для этого у нас есть», — сказал Сивков.

По его словам, для увеличения дальности полета ракеты достаточно заменить ей двигатель на более совершенный или использовать более энергоемкое топливо. А повышение точности достигается заменой системы управления.

«Сами боеголовки ни Россия, ни США не модернизирует. Они как были созданы в 60-80-е годы, так и стоят на вооружении. Модернизируют только средства доставки», — пояснил эксперт.

При этом увеличение параметров при модернизации может достигать как нескольких процентов, так и нескольких раз.

«Ракета Х-32 представляет, по сути, модернизацию ракеты Х-22: она тех же габаритов, но увеличила чуть ли не вдвое дальность стрельбы, скорость полета стала гиперзвуковой. «Кинжал» — это тот же «Искандер», только подвешенный под самолет. В итоге «Искандер» летает менее чем на 500 км, а «Кинжал» — на 2 тысячи. И есть масса других примеров», — подчеркул Сивков.

Бомба для бункера

Профессор Центра перспективных исследований национальной безопасности России Экспертного института НИУ ВШЭ Виктор Есин пояснил, что сейчас США заменяют тактические ядерные бомбы свободного падения B61-3 и B-61-4 на их новую модификацию — управляемую бомбу B61-12. Она более точная и может быть использована для уничтожения укрепленных подземных сооружений — например, бункеров.

При этом он подчеркнул, что замена существующих авиабомб на новые займет несколько лет, а максимальная мощность их ядерных боезарядов осталась такой же, как у бомбы B61-4, — около 50 килотонн. Это почти в 2,5 раза больше, чем у бомбы, взорванной над Хиросимой. Создание принципиально новых ядерных боезарядов США не ведется из-за существующего международного запрета на натурные ядерные испытания, которого придерживаются в Вашингтоне.

«Без натурного испытания ядерного боезаряда ни один главный конструктор не даст гарантии, что он будет работоспособным. Поэтому даже на новые бомбы ставят уже апробированный ядерный заряд с плутониевым сердечником. Электроника, корпус, система управления — новые, а сам заряд разработки 60-х-70-х годов», — отметил эксперт.

Сейчас, по словам Есина, до 150 свободно падающих бомб B61-3 и B-61-4 размещены на авиабазах ВВС США в пяти странах Европы — Бельгии, Нидерландах, Италии, ФРГ и Турции. Для их применения в НАТО используются тактические самолеты F-15, F-16 и Tornado, а в перспективе их носителями станет новый самолет F-35А.

«Ожидается, что новую модификацию ядерной бомбы B61-12 американцы окончательно примут на вооружение в этом году. Но есть сообщения, что они уже сейчас готовят под них всю инфраструктуру, в том числе в Европе», — добавил Есин.

Существенного увеличения угроз для России от развертывания бомбы B61-12 не произойдет, считает эксперт.

«Конечно, возможности поражения объектов в случае их применения повышаются, но саму угрозу их применения мы парируем за счет совершенствования своих средств ПВО», — указал Есин.

Специалист подчеркнул, что тактические ядерные боеприпасы не подпадают под действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (Договор СНВ-3), поэтому их производство и хранение ничем не ограничено.

«Мы говорим, что в рамках так называемых президентских ядерных инициатив 1991-1992 годов добровольно сократили запасы таких ядерных боеприпасов в четыре раза по сравнению с советским периодом, а американцы утверждают, что уничтожили 90% своих таких боеприпасов. Но по некоторым данным, сейчас в самих Штатах находится около 50 бомб B61-3 и B-61-4, еще 150 — в Европе, и помимо этого до 500-700 тактических ядерных боеприпасов находятся на складах длительного хранения. Это бывшие боеголовки для крылатых ракет «Томагавк». Сейчас американские корабли и подлодки несут на борту эти ракеты в обычном оснащении. Но нельзя исключать, что ситуация изменится, и эти боеголовки будут реанимированы», — предупредил Есин.

Константин Сивков, в свою очередь, полагает, что Россия для парирования новой угрозы должна подключить весь арсенал средств — и военных, и дипломатических.

«Это должен быть комплекс мер — мы можем решать задачу путем наращивания своих потенциалов, можем задействовать дипломатические меры. Но, учитывая, что они уже проводят модернизацию, мы тоже будем совершенствовать свои комплексы», — подытожил Сивков.