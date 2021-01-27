«Наша позиция и наш успех»: парламент РФ одобрил продление СНВ-3

Федеральное собрание ратифицировало продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США на пять лет. Голосования по этому вопросу сегодня прошли как в Государственной думе, так и в Совете Федерации.

Реклама

В обеих палатах решение о продлении договора было принято единогласно. Как отметил по итогам голосования председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты отдавали себе отчет в том, что прекращение действие договора грозило «большими проблемами», в том числе новой гонкой вооружений. «Поэтому голосование было единогласным», — пояснил он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя результаты голосования в Совфеде, отметил, что продление СНВ-3 без каких-либо дополнительных условий — «это наша позиция и это наш успех».

Такой взгляд на ситуацию разделяет и российский МИД. Замглавы ведомства Сергей Рябков ранее подчеркнул, что

продление договора на пять лет «без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков» полностью совпадает с позицией Москвы.

Принципиальное соглашение о продлении договора было достигнуто накануне, в ходе первого телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Для окончательного продления договора Москве осталось соблюсти еще несколько формальных процедур. Решение о ратификации соглашения должно быть оформлено в формате федерального закона — его подпишет Владимир Путин, после чего текст документа будет опубликован в официальной печати.

После вступления в силу соответствующего закона в России, Москва официально уведомит Вашингтон о завершении внутригосударственных процедур и тогда СНВ-3 будет считаться продленным.

В США повторная процедура ратификации для пролонгации СНВ-3 и аналогичного рода документов не требуется — американские законы ее вообще не предусматривают. По этой причине технических накладок с американской стороны не могло возникнуть и не возникнет.

Для продления данного договора требуется только соответствующее решение президента Джо Байдена, и оно уже принято.

«Но если бы требовалась повторная ратификация, то продление договора было бы невозможным ввиду позиции Республиканской партии, которая настаивает на внесении в текст договора фундаментальных изменений, как того требовала администрация Трампа», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Позицию республиканцев по данному вопросу ярко проиллюстрировал комментарий экс-спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Решение Джо Байдена продлить договор с Россией без каких-либо условий продемонстрировало «ошеломляющее отсутствие навыков ведения переговоров» у новой американской администрации.

«Команде Байдена хватило всего 24 часа, чтобы разбазарить наши самые важные рычаги влияния на Россию», — прокомментировал эту ситуацию Биллингсли на странице официального аккаунта USArmsControl в Twitter.

По его мнению, договор следовало продлить на более короткий срок — например, на полгода. За это время администрация США, считает Биллингсли, должна была добиться заключения нового соглашения, которое «позволило бы остановить стремительное наращивание Россией «нестратегических» боезарядов и сфокусировать внимание международного сообщества на Китае».

Хотя сейчас к выгоде России мнение республиканцев никак не повлияло на выстроенную между странами архитектуру безопасности, в ближайшие годы их позиция так или иначе даст о себе знать. Москве и Вашингтону предстоят сложные переговоры о будущем после СНВ-3, которое уже не за горами.

Что дальше?

В нынешней редакции договор СНВ-3 будет действовать пять лет — до 2026 года. Однако продлить его по истечении этого срока будет уже невозможно — текст документа такой опции не предусматривает.

Ситуацию можно было бы изменить, если Москва и Вашингтон договорятся внести в договор соответствующие поправки. Однако в экспертном сообществе такая перспектива оценивается как крайне маловероятная. «Для Соединенных Штатов недопустимо бесконечное продление нынешнего соглашения, в котором не участвует Китай, и которое не покрывает те российские системы вооружения, вызывающие у США наибольшую озабоченность», — говорит Дмитрий Суслов.

Тем не менее, отмечает эксперт, нынешнее продление СНВ-3 создает условия для дальнейшего диалога России и США по вопросам стратегической стабильности. Тот факт, что администрация Байдена согласилась продлить его на 5 лет, демонстрирует их понимание, что предстоящий диалог будет очень непростым.

«На сегодняшний день позиции России и США фундаментально расходятся относительно того, что именно должно прийти на смену Договору СНВ-3», — подчеркивает Дмитрий Суслов.

Так, США настаивают, что новое соглашение должно в обязательном порядке включать в себя нестратегическое ядерное оружие. В этом отношении у России есть существенное количественное превосходство: всего в 4 раза, а на территории Европы — в 10 раз.

При этом США отказываются брать на себя какие-либо ограничения по противоракетной обороне и другим вопросам, которые интересуют Россию в большей степени.

Также Вашингтон настаивает, что новое соглашение в обязательном порядке должно включать в себя Китай. Москва со своей стороны считает, что будущий договор должен либо быть двусторонним, как и СНВ-3, либо включать в себя все официально признанные ядерные державы, то есть не только Китай, но также Францию, Великобританию и другие страны. США с такой постановкой вопроса и попыткой ограничений возможностей их союзников не согласны.

Кроме того, Россия настаивает, что новое соглашение или серия соглашений должны охватить все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в мире. Помимо противоракетной обороны речь идет также о высокоточном вооружении в неядерном оснащении, кибероружии и вооружениях, размещаемых в космосе.

«Позиции сторон очень разные. И дай бог, если за пять лет удастся прийти к какому-то компромиссу»,

— говорит Дмитрий Суслов. По его словам, ввиду противоположности позиций сторон, предсказать, как будет выглядеть архитектура глобальной стратегической безопасности, совершенно невозможно.

Тем не менее, отмечает эксперт, продление СНВ-3 дает возможность искать ответ на этот вопрос в течение пяти лет — не в авральном, а в спокойном рабочем режиме.