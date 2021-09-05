«К 2030 году Китай станет лидером во всем, включая ядерное оружие»

Ядерный потенциал Китая в скором будущем может превзойти по количественным показателям российский, и это, по оценкам экспертов, делает КНР «сверхдержавой со всеми положенными атрибутами». Против кого направлено вооружение и стоит ли опасаться России — в материале «Газеты.Ru».

Развитие стратегических ядерных сил Китая уже выходит за рамки декларируемой Пекином цели обеспечить минимальное сдерживание, и через несколько лет ядерная мощь КНР может стать больше российской, заявил генерал-лейтенант ВВС США Томас Бюссер, курирующий американский ядерный арсенал. Об этом пишет Newsweek.

Бюссер отметил, что никаких договоров с Китаем по поводу ядерного сдерживания у США нет — Пекин отклонил предложение присоединиться к российско-американскому договору СНВ-3.

Госдепартамент еще в начале июля высказывал обеспокоенность по поводу наращивания ядерной мощи в Китае. Конгрессмен Марк Тернер заявил, что страна развертывает ядерное оружие, чтобы угрожать США.

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что Китай в ближайшие несколько лет может догнать и США, и Россию, поскольку он строит ядерные силы очень высокими темпами.

«И он давно строит свой ядерный потенциал. Достаточно сказать, что он сейчас заложил 210 шахт для ракет Дунфен-41A, а одна такая ракета способна нести до 10 ядерных боеголовок.

Так что только в этих ракетах будет размещено 2110 ядерных боеголовок. Это больше, чем положено по СНВ-3 России и США.

Плюс морские ракеты. Поэтому уже фактически по количеству ядерных боеголовок они приближаются к нам, хотя у нас где-то по 3 тыс. боеголовок», — пояснил Сивков «Газете.Ru».

При этом он отметил, что основная опасность такого развития событий в том, что в мире появится третья ядерная держава, с которой придется считаться.

«Китай будет обладать таким ядерным потенциалом, при котором он сможет спокойно сдерживать США. Это угроза для США, по той простой причине, что Китай располагает свои ядерные ракеты у наших границ. Это означает высочайшее доверие к нам, потому что никто этого не делает, а во-вторых, мертвая зона у этих ракет — 4 тыс. км, то есть по России этими ракетами, размещенными возле наших границ, стрелять нельзя», — отметил Сивков.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов согласен, что китайские ракеты не будут нацелены на Россию.

«Нам опасаться здесь нечего. Нужно поддерживать свой потенциал, и, конечно, приглашать Китай в эту группу, чтобы соглашение СНВ-3 стало по крайней мере трехсторонним», — сказал Ивашов в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что никакой угрозы для мира китайская экспансия не несет. Наоборот, это усилит ядерное сдерживание и приведет Китай за стол переговоров.

«Моя позиция: чем более будут выровнены ракетно-ядерные потенциалы — и по дальности, и по мощности, и по количеству боезарядов, тем ядерная война будет менее вероятна. Поэтому бояться, что Китай догонит и даже где-то перегонит по ядерному потенциалу Россию, и США, не стоит. Это будет баланс, и китайцы намекали уже, не официально, а в ходе консультаций, переговоров, что мы выровняем с вами, доведем до 1,5 тыс. боеголовок, ракет-носителей, и потом мы готовы разговаривать», — сказал Ивашов.

По его словам, беспокойство США во многом обусловлено «антикитайским синдромом».

«Ведь они на саммите G7, который возглавлял Байден в июне, приняли решение объявить Китай главным вызовом всему человечеству и разработать проект глобальной альтернативы китайскому шелковому пути. Так что они по всем линиям сейчас будут Китай дискредитировать», — пояснил генерал.

По его словам, Китай способен догнать Россию и США в ближайшие несколько лет.

«Возможности у Китая есть. И они сейчас демонстрируют свои ракетно-ядерные преимущества по отношению к России и США по темпам наращивания. Здесь все будет зависеть от воли и решения китайского руководства», — добавил Ивашов.

В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что уже сейчас на вооружении Китая находится больше тысячи боеголовок.

«Проблема в том, что никто точно не знает, сколько оружия у Китая. Я считаю, что минимум тысяча с лишним боеголовок у них есть и давно, и большая их часть развернута.

Сейчас, поскольку они начали уже серийное производство ракет Дунфен-41, у которых может быть по 10 боевых частей, они очень быстро догонят и перегонят всех», — отметил Храмчихин.

Он полагает, что этот процесс завершится раньше 2030 года.

«К 2030 году мы можем иметь Китай мировым лидером во всем, включая ядерное оружие. Они стараются стать полноценной сверхдержавой со всеми положенными атрибутами и соответствующими же амбициями», — добавил эксперт.

При этом он уверен, что остановить Китай уже невозможно.

«Для них расходы не проблема. Повлиять на Китай вообще невозможно, даже в более мелких вопросах. Вынудить Китай остановить наращивание вооружения нельзя никаким образом, кроме того, к сожалению, Россия и США даже в этом вопросе не станут союзниками», — отметил Храмчихин.

Заведующий Сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что если бы китайцы ориентировались на сдерживание России, они бы больше вкладывались в развитие ядерных ракет средней дальности.

«Сейчас у них идет наращивание числа боеголовок, которые они способны донести до США. У них массово производятся ракеты средней дальности, но в подавляющем большинстве они развертываются в неядерном высокоточном варианте, и они их собираются использовать как своего рода противовес американскому превосходству в авиации и флоте», — считает Кашин.

Он отметил, что сейчас у России и Китая «очень дружественные отношения и теснейшие военные связи».

«Если эти отношения ухудшатся, нам, конечно, надо будет очень серьезно думать о влиянии этого нового потенциала. Но сейчас у нас очень близкие политические отношения. Характер развития ядерных сил у них, действительно, больше направлен на сдерживание США, необходимый объем технологий у них есть — и новая твердотопливная ракета, дальностью около 4 тыс. км, которая называется Дунфэн-26, она у них тоже имеется, серийно производится, просто пока, в основном, в обычном снаряжении. Конечно, она тоже может быть для нас потенциально опасна», — пояснил эксперт.

По словам Кашина, ядерный потенциал Китая начнет угрожать России только в случае, если Москва станет союзником Вашингтона, или в Китае сменится политический строй.

«Сейчас Китай втянут в системное противоборство с США, из которого, по-хорошему, ему выйти трудно. Если Россия в какой-то момент решит перейти на другую сторону, то, конечно, нам надо будет задуматься.

Или если в Китае произойдет радикальная смена режима и они начнут действовать совсем в другой парадигме», — отметил эксперт.

По его словам, в случае смены режима у противников коммунистов могут возникнуть территориальные претензии к России, которые сейчас полностью отсутствуют благодаря договору между странами.

«Если компартия падет, то могут возникнуть проблемы. Но, в целом, они очень маловероятны, потому что и у российской, и у китайской элиты господствует понимание, что любой угрозы напряженности надо избегать любой ценой, поскольку есть опыт «холодной войны», когда СССР и Китай, в общем-то, просто разорили друг друга, потому что когда у вас граница в несколько тысяч километров, которая идет по труднодоступным районам, и вам надо ее укреплять и оборонять, это безумно дорого», — пояснил Кашин.

«Сейчас у нас очень прочные отношения, но все равно, поскольку все военно-технические программы затратны по времени, должны учитываться разные варианты развития событий», — заключил эксперт.