В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства

Дональд Трамп, не смирившись с поражением на выборах 2020 года, «сошел с ума», что вызвало опасения военного советника президента Марка Милли, что Трамп может нанести ядерный удар по Китаю. В связи с этим Милли позвонил в Пекин и предупредил китайских военных об опасности. По крайней мере, так изложена эта история в новой книге «Опасность» журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты. В чем еще они обвиняют Трампа и как он на это реагирует — в обзоре «Газеты.Ru».

В США готовится к публикации книга журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты «Опасность», в которой рассказывается о последних днях пребывания Дональда Трампа на посту президента.

Судя по ее содержанию, экс-глава Белого дома мог нанести ядерный удар по Китаю — по крайней мере, этого всерьез опасался главный военный советник Трампа, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Выдержки из книги, которая выйдет в свет 21 сентября, приводит CNN.

По сведениям Вудворда и Косты, после штурма Капитолия 6 января 2021 года Милли предпринял ряд тайных действий, чтобы не дать Трампу отдать приказ нанести ядерный удар по Китаю.

В частности, в книге утверждается, что Милли дважды звонил по защищенному каналу связи высокопоставленному генералу КНР, чтобы предупредить Пекин об опасности, исходившей от Трампа.

Милли в своих опасениях, говорится в книге, пошел еще дальше — 8 января он созвал экстренное совещание в Пентагоне, чтобы пересмотреть процедуру приказов к военным действиям, в том числе к запуску ядерного оружия. В разговоре с высокопоставленными чиновниками, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли проинструктировал собравшихся не подчиняться ничьим приказам, пока он сам не подтвердит их.

«Независимо от того, что вам говорят, вы соблюдаете процедуру. Вы соблюдаете процесс. И я — часть этой процедуры», — говорил Милли. После этого он обошел комнату, заглянул в глаза каждому офицеру и попросил устно подтвердить, что они поняли приказ, пишут Вудворд и Коста.

В книге также приводится эксклюзивная стенограмма телефонного разговора Милли со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Если вам не удалось остановить его от нападения на Капитолий, кто знает, что он еще может выкинуть? И есть ли в Белом доме хоть кто-то ответственный, кто все это время делал что-нибудь еще, кроме как целовал его жирную задницу? — негодовала Пелоси. — Вы же знаете, что он сумасшедший. Он уже давно сошел с ума».

Милли, если верить авторам книги, в ответ сказал, что он согласен с каждым ее словом, но заверил, что «ядерное оружие находится в безопасности».

Кроме этой беседы, судя по публикации, Милли общался также и директорами АНБ Полу Накасонэ и ЦРУ Джине Хаспел. Всем высокопоставленным чиновникам он приказал следить за обстановкой «все время».

Все эти действия генерал предпринял лишь потому, утверждают авторы, что он был глубоко потрясен атакой на Капитолий сторонниками Трампа, а у самого экс-президенты якобы «произошло серьезное ментальное отклонение после поражения на выборах [в ноябре 2020 года]». По Вудворду и Косте, бывший глава Белого дома «орал на подчиненных и конструировал собственную альтернативную реальность о бесконечных заговорах» вокруг него.

Сам Трамп уже отреагировал на публикацию, заявив, что у него «никогда не было намерения атаковать Китай».

«Заявить, что я собираюсь атаковать Китай — самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают», — сказал он в эфире телеканала Newsmax TV.

При этом экс-президент связал утверждения своего бывшего советника с тем, что Милли «пытается выйти из положения в связи с его некомпетентным выводом [войск США] из Афганистана».

К слову, и по поводу Афганистана в книге «Опасность» есть интересная информация.

Как пишут авторы, Трамп после поражения на выборах подписал приказ вывести войска из Афганистана уже к 15 января, то есть он пытался успеть сделать это до окончания срока своих полномочий. Утверждается, что соответствующий меморандум был тайно составлен двумя сторонниками Трампа, причем никто из команды, обеспечивающей национальную безопасность США, об этом приказе ничего не знал.

Сам меморандум впоследствии был аннулирован, но Милли не смог простить своему бывшему начальнику, что он обошел стороной при решении этого вопроса своих главных военных советников.

При этом, если верить повествованию, Трамп уже на следующий день после выборов в частных разговорах — по крайней мере косвенно — признавал свой проигрыш. Он спрашивал у своего советника Келлиана Конвея: «Как, черт возьми, мы проиграли голосование Джо Байдену?!» Однако после он пообщался с лояльными людьми, например со своим адвокатом Руди Джулиани, и занял ложную и разрушающую позицию соглашательства с «конспирологическими теориями о фальсификации выборов».

Косвенно это подтверждается и тем, что Трамп решил нарушить традиционную процедуру передачи «ядерного чемоданчика» своему преемнику Джо Байдену. Обычно «чемоданчик» носит помощник, все время находящийся рядом с президентом, а традиция велит передать его помощнику нового лидера во время присяги главы государства.

Однако Трамп этой традицией пренебрег и заявил, что покинет Вашингтон на время инаугурации Байдена. Проблема была в том, что действующий глава государства обязан иметь «ядерный чемоданчик» с кодами при себе.

Так или иначе, передача состоялась. По сообщениям СМИ, Пентагону пришлось пойти на сложную процедуру с применением двух таких «чемоданчиков». Один был деактивирован 20 января — в день инаугурации Байдена. Второй, в руках у нового президента США, в тот же момент был активирован.

Что касается Милли, то Вудворд и Коста оговариваются, что «некоторые могут утверждать, что Милли превысил свои полномочия и присвоил себе необычайно много власти», однако авторы пытаются его оправдать тем, что генерал «был убежден, что его действия были добросовестной мерой предосторожности, гарантирующей отсутствие исторического разрушения международного порядка, случайной войны с Китаем или другими странами».

Трамп же отнесся к публикации более категорично: «Если данные о том, что [Милли] связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке, окажутся правдой, то это государственная измена», — заявил он.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что по книге нельзя делать выводы, действительно ли Трамп собирался развязать войну, однако сведения о звонках Милли в Китай заслуживают расследования Пентагона.

«Это не просто какой-то политический цирк, а очень опасная ситуация, потому что речь идет о кадровом военном и измене родине. Генерал, который должен подчиняться верховному главнокомандующему, за его спиной общается с военными другой страны. Это неподчинение. Это очень серьезное обвинение, и я считаю, что за этим должно последовать официальное расследование», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

При этом он допустил, что факты, изложенные в книге, вполне могут быть фантазиями ее авторов.

«Вудворд получил известность как автор сенсационных книг, факты в которых далеко не всегда подтверждаются. Поэтому нужно относиться с определенной долей скепсиса ко всему, что пишет Вудворд.

Тот же Вудворд описывал, как Трамп общался с русскими, но это так и не нашло подтверждения», — напомнил Дудаков.

При этом эксперт полагает, что Милли будет отрицать факт звонков в Китай а попытках предотвратить войну, однако не исключил, что генерала заставят на этом основании уйти в отставку. «Подождем реакции Пентагона», — заключил он.