Соратник Саакашвили заявил, что он будет освобожден мирным и конституционным путем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет освобожден мирным и конституционным путем. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил соратник политика, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

По словам одного из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давида Сакварелидзе, Саакашвили ожидал, что его задержат, и был психологически к этому готов.