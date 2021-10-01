Опубликовано видео задержания Саакашвили в Тбилиси

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании в Грузии экс-главы государства Михаила Саакашвили. Видеоролик с его задержанием опубликовали грузинские СМИ.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

2 октября в Грузии состоятся выборы мэров и депутатов совещательных органов — сакребуло. Саакашвили, будучи лидером партии «Единое национальное движение», решил вернуться на родину после восьми лет отсутствия — он уехал из страны в 2013 году, вскоре после окончания второго президентского срока. На родине он давно объявлен в розыск как фигурант нескольких уголовных дел.