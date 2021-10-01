СМИ назвали местонахождение Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который ранее был задержан, перевели в тюрьму в Тбилиси, передает грузинский телеканал «Пирвели».

Как сообщается, бывший глава государства был, предположительно, переведен в «Матросовскую тюрьму».

По информации телеканала, ожидается приезд соратников политика к зданию исправительного учреждения.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.