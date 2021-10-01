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Политика

Венгрия оставила Украину без газа и денег

В Киеве обвинили «Газпром» в монополизации газовых маршрутов в Европу

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Sergei Chuzavkov/AP
С утра 1 октября Украина перестала транспортировать российский газ в Венгрию — Будапешт не подал заявок на транзит из-за заработавшего контракта с «Газпромом» и начавшихся поставок через «Турецкий поток». Киев считает, что Россия нарушает европейское энергетическое законодательство и монополизирует газовые маршруты. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет слушать Украину, когда речь идет о выгоде для налогоплательщиков.

Транзит российского газа в Венгрию через Украину прекратился с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины.

«1 октября 2021 года с начала новых газовых суток приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит не поступили, несмотря на то, что украинские мощности на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», — говорится в сообщении.

Транспортировка прекратилась из-за вступившего в силу газового контракта между Венгрией и «Газпромом». Теперь российское топливо идет в европейскую страну через газопровод «Турецкий поток» в обход Украины. В операторе ГТС отметили, что теперь невозможны и поставки газа из Венгрии в саму Украину: они происходили путем виртуального реверса и невозможны без транзита.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию. Монополизация газовых маршрутов «Газпромом», которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — прокомментировал ситуацию глава компании Сергей Макогон.

«Газпром» подписал контракт сроком на 15 лет с Будапештом о поставках топлива через «Турецкий поток» 27 сентября. Он предусматривает поставки 4,5 млрд кубометров газа в год. Соглашение вызвало острую реакцию Киева: Украина и Венгрия обменялись нотами протеста, вызывали послов друг друга в свои министерства иностранных дел. Будапешт заявлял, что критика Киевом нового контракта с «Газпромом» является вмешательством во внутренние дела страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что дома жителей страны можно натопить газом, а не политическими резолюциями, а договор на поставки топлива через «Турецкий поток» не имеет отношения к энергобезопасности Украины и ее газовым спорам с Россией.

В Киеве контракт считают политическим и принятым Будапештом в угоду Москве и российским национальным интересам. Однако эксперты уверены, что суть претензий чисто финансовая: Украина недовольна потерей денег за транзит через свою территорию. По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, венгерское направление приносило Киеву около 10% всех доходов от транспортировки газа, и это существенная потеря. Поэтому конфликты неизбежны, тем более, отношения между странами обострены уже на протяжении последних лет.

Сейчас в Киеве считают, что «Турецкий поток» угрожает стране даже больше, чем «Северный поток — 2»: потенциально он может забрать половину украинских транзитных мощностей. По мнению экспертов, Украину могут «отрезать» от средств за транспортировку, поскольку из-за неустойчивых поставок, конфликта в Донбассе она не может предоставить Европейским потребителям конкурентных условий транзита.

Киев хочет оспорить контракт между Будапештом и «Газпромом» в Евросоюзе: министр энергетики Герман Галущенко на переговорах с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсоном 28 сентября озвучил позицию Украины по этому спору. Однако специалисты считают, что отстоять свою точку зрения перед Брюсселем у Киева не получится, так как не только Венгрия, но и другие страны Евросоюза являются потребителями российского газа и заинтересованы в его поставках на наиболее выгодных условиях.

Уже после прекращения транзита газа через Украину 1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не собирается учитывать точку зрения Киева по вопросу поставок газа. По словам Орбана, без нового договора с «Газпромом» венгерским потребителям пришлось бы платить за топливо значительно больше.

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