Премьер Венгрии заявил, что Будапешт не учитывает точку зрения Киева при поставках газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может учитывать точку зрения Украины в вопросах поставки газа в страну, в частности от России. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

По словам политика, без соглашения с российской компаний «Газпром» венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ значительно больше.

27 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Ранее Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.