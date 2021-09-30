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На Украине рассказали о планах на случай, если Россия перекроет газ

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Pavlo Palamarchuk/AP

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не имеет гарантий, что Россия не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

Арестович отметил, что на текущую зиму и до весны Украина и ее население обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля.

«У нас в хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если Россия перекроет кран», — заявил Арестович.

Он отметил, что на сегодняшний день этому нет никаких гарантий, ведь «существует только политическая игра».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года.

Соглашение должно вступить в силу 1 октября. В нем есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Потребность в газе Венгрия покрывает за счет российского топлива, раньше она получала газ через территорию Украины. Теперь же поставки будут идти в обход украинской транзитной системы.

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