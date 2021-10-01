Глава украинского ГТС прокомментировал транзит газа из России в Венгрию в обход Украины

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал приостановку транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.

По его словам, Будапешт на протяжении десятилетий получал газ через территорию Украины, и Киев ни разу не нарушил обязательств. Также Макогон отметил, что украинский маршрут экономически выгоден, так как является самым коротким путем доставки газа в Венгрию.

«Монополизация газовых маршрутов «Газпромом», которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — приводится заявление гендиректора ГТС на странице компании в Facebook.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.