Эксперты объяснили дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом

Венгрия и Украина конфликтуют из-за сделки Будапешта с «Газпромом», которая предполагает транзит российского газа в обход украинской территории: топливо будет поступать в Венгрию через «Турецкий поток», который в Киеве уже назвали более опасным, чем «Северный поток — 2». Эксперты же уверены, что Украина и вовсе рискует потерять весь транзит газа, если не сможет предложить конкурентные экономические условия и гарантировать безопасность поставок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается использовать газ для давления на другие государства. Так представитель Кремля отреагировал на критику газового контракта РФ и Венгрии со стороны Украины. По его словам, Москва была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента.

Справка Венгрия и «Газпром» 27 сентября подписали два долгосрочных соглашения о поставках газа до 2036 года. Согласно документам, российская компания обязалась продавать венгерской стороне 4,5 млрд кубометров газа в год в течении 15 лет. При этом 3,5 млрд кубометров газа будет поступать через Сербию, а еще млрд — через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, изменить его условия можно будет только через 10 лет.

«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать <…> Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян и исключительно на коммерческой основе. Использование голубого топлива в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют возможности для транзита голубого топлива в случае, если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен», — отметил Песков.

Контракт России и Венгрии заключается на максимально выгодных экономических условиях и никаких табуированных маршрутов транзита не существует, продолжил представитель Кремля, и транзита газа через Украину этот вопрос не касается.

«Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Поэтому абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций [Украины]», — заключил Песков.

Почему Украина ссорится с Венгрией

На Украине соглашение между Будапештом и «Газпромом» считают политическим — якобы принятым Венгрией в угоду Москве. И обвиняют стороны в сознательном уходе от транзита газа через Украину.

В ответ Будапешт критикует Киев за попытки вмешаться в решение Венгрии в сфере энергетики.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, дома жителей страны можно натопить газом, а не политическими резолюциями. По его словам, Будапешт действует исходя из своих национальных интересов, и данный контракт не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией.

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны», — сказал Сийярто, также потребовав от Киева не политизировать экономические интересы других государств.

Однако на взаимном обмене критическими высказываниями конфликт между Киевом и Будапештом не закончился. 28 сентября МИД Венгрии вызвал посла Украины (из-за критики Киева в адрес соглашения), а в украинское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Венгрии (чтобы донести позицию Украины).

По большому счету, суть конфликта между Киевом и Будапештом сводится к тому, что Украина недовольна потерей средств из-за сокращения транзита российского газа через свою территорию, считают эксперты.

Потеря венгерского направления — это примерно минус 10% от нынешних объемов транзита, говорит «Газете.Ru» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Это существенно, поэтому конфликт был неизбежен. При этом украинско-венгерские отношения уже многие годы пребывают в стадии конфликта и даже враждебности. Прежде всего это связано с тем, что по новому законодательству Украины была ограничена работа венгерских школ, в которых учились десятки тысяч детей с венгерскими корнями. В ответ Венгрия начала блокировать сотрудничество Украины с НАТО и Евросоюзом. Кроме того, обострились проблемы с двойным гражданством из-за раздачи венгерских паспортов в Закарпатье. То есть стороны и так находились в постоянном конфликтом русле, а контракт с «Газпромом» еще больше эскалировал диалог», — добавил эксперт.

При этом в Киеве полагают, что «Украину фактически отрезали от транзита газа» якобы в угоду российским национальным интересам, считает глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Россия проводит свои национальные интересы, отрезая Украину и ставя страну на голодный паек в плане транзита газа. Конечно, не финансово, а скорее технологически.

Украину охватывают клещами, ставя в геополитическое газовое кольцо — с одной стороны, «Северный поток — 2», а с другой, венгры с «Турецким потоком». Венгрия, к сожалению, проявила недружественные действия по отношению к Украине. Отношения у двух стран и так не самые хорошие, это решение спровоцирует их дальнейшее охлаждение. По сути, речь идет о газовом шантаже Украины, что Киев будет обсуждать со своими европейскими партнерами», — подчеркнул эксперт.

Как «Турецкий поток» угрожает Киеву

Ранее Будапешт получал газ через украинскую систему, теперь же топливо пойдет через «Турецкий поток», после чего будет попадать в «Балканский поток», по которому уже будет приходить на венгерскую территорию.

В этих условиях, считают на Украине, «Турецкий поток» может оказаться для Киева даже более опасным, чем «Северный поток — 2».

К слову, «Северный поток — 2» в Киеве призывают заблокировать уже давно. Причина та же — украинские политики опасаются, то газовый транзит через Украину прекратится вовсе.

С точки зрения Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, перспективы с потерей транзита не призрачны.

«Турецкий поток» действительно опасен для Украины, потому что потенциально именно он может забрать больше половины украинского транзита газа. Это связано с тем, что транзит газа через Украину активно используется для поставок в Южную Европу и на Балканы. Ожидается, что страны этого региона со временем могут также перейти на поставки газа со стороны «Турецкого потока». И если Украина не сможет предложить конкурентных экономических условий, а также гарантировать стабильность поставок, что невозможно в условиях политической нестабильности и конфликта в Донбассе, то начнет терять весь этот транзит», — пояснил эксперт.

С этим согласен и председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов. По его мнению, многие государства могут получать российский газ в обход украинского транзита с помощью «Балканского потока».

«Проект уже работает и вряд ли ему что-то может помешать, так как линия идет через Сербию и дальше в Центральную Европу. В таком маршруте поставок также могут быть заинтересованы страны Южной Европы, к примеру, к Балканам непосредственно прилегает Италия. В перспективе, помимо Венгрии, так газ будет получать Австрия и Словакия. Для Украины это потеря денег и транзита. А, учитывая, что у страны и так нелегкая ситуация с газом, это станет серьезным кризисом», — отметил эксперт.

Что может сделать Киев

В Киеве уже активно обсуждают, что украинская сторона может сделать для противодействия поставок российского газа в Венгрию в обход своей территории. В частности, в МИД Украины пообещали обратиться в Еврокомиссию, чтобы проверить договоренности России и Венгрии на предмет соответствия европейскому законодательству в области энергетики. А гендиректор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон не исключил, что Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.

По версии политолога Руслана Бортника, помешать контракту России и Венгрии через Брюссель Киеву будет достаточно сложно.

«Европа сейчас находится в роли реципиента российских газоносителей и обжаловать позицию Венгрии будет непросто.

Потенциально Киев может пойти на диалог с Будапештом для нормализации отношений и в части снижения стоимости транзита газа через свою территорию. Однако такой диалог будет требовать от Киева больших и тяжелых компромиссов, на которые он не готов идти», — отметил эксперт.

В то же время Сергей Артемов из МГИМО считает, что Венгрия в данной ситуации позиционирует себя как суверенное государство, но есть еще другой игрок — ЕС.

«Не исключено, что руководство Евросоюза попытается вмешаться в этот скандал. Учитывая, что вопрос транзита газа через Украину стоит достаточно давно. Хотя Россия от этого транзита не отказывалась, и говорить о каких-то исключительно политических мерах со стороны Москвы нельзя. Напротив, российская сторона ведет себя довольно рационально», — резюмирует эксперт.