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Бизнес

В обход Украины. «Газпром» заключил контракт в Венгрией

Украина пожалуется ЕК на газовый контракт России и Венгрии

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Украина возмущена заключением нового российско-венгерского контракта на поставку газа в обход украинской сети. «Газпром» и Венгрия договорились, что в течение 15 лет из РФ будет поступать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. По итогам прошлого года венгры импортировали 8,6 млрд кубов газа из России, это второй по величине показатель с 2009 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года.

По словам главы венгерского МИД, речь идет о поставке 4,5 млрд кубометров ежегодно на протяжении грядущих 15 лет. Из них 3,5 млрд кубов будут идти через Сербию, а 1 млрд – через Австрию.

Соглашение должно вступить в силу 1 октября. В нем есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

«Мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере», — отметил Сийярто.

Потребность в газе Венгрия покрывает за счет российского топлива, раньше она получала газ через территорию Украины. Теперь же поставки будут идти в обход украинской транзитной системы.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, оно не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», — прокомментировали соглашение между Москвой и Будапештом в МИД Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что переносят заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за планов Будапешта.

«Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российская газовая сделка будет оказывать существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия», – говорится в заявлении Киева.

МИД Украины также намерен обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала это намерение проявлением «зависти к соседям».

В «Операторе ГТС Украины» заявили, что Киев ожидает значительного сокращения или полной остановки транзита газа в в Венгрию через украинскую инфраструктуру. Тем не менее, как сообщает со ссылкой на экспертов РИА «Новости», даже максимальной загрузке обходных газопроводоа «Газпром» все равно будет заинтересован в украинской ГТС.

Венгрия с недавних пор стала диверсифицировать свой газовый импорт. Страна открыла трансграничные газопроводы, соединив их с газопроводами соседних государств. Кроме того, в Венгрию поступает сжиженный природный газ от Royal Dutch Shell через СПГ-порт в Хорватии.

Смена конъюнктуры

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее заявил «Газете.Ru», что на европейском рынке вырисовывается новая конъюнктура.

«Сербия и сейчас получает трубопроводный российский газ – посредством украинского транзита. Но после того, как начнет работать достроенный участок «Балканского потока», Белград начнет получать газ по новой ветке через Болгарию. Болгарский участок еще не до конца укомплектован, чтобы прокачивать газ дальше Сербии в Венгрию», – отмечал эксперт.

Прокачка газа по «Балканскому потоку» остальным потребителям – Венгрии, Австрии и, возможно, северной Италии, – начнется уже после того, как будут построены дополнительные компрессорные станции. При этом, по сути, те же страны окажутся подключены к общей газораспределительной сети Европы, когда в эксплуатацию будет введен «Северный поток – 2».

Достроенный газопровод «Северный поток – 2» теоретически сможет доходить до Венгрии, Австрии и севера Италии, то есть это – три страны, которые имеют возможность получать трубопроводный газ по любому из этих двух новых маршрутов, объяснял также Станислав Митрахович.

Кто венгры нам

В конце августа 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что взаимоотношения России и Венгрии, в особенности в торгово-экономической сфере, пострадали из-за санкций Евросоюза.

После введения ограничительных мер в 2014 году оборот торговли между Россией и Евросоюзом снизился более чем в два раза, и понесла потери от этого не только Венгрия, но и другие западные партнеры, на что обращал внимание в том числе и министр Сийярто.

«Могу подтвердить, что Россия готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией в таком объеме и на такую глубину, к каким будут готовы наши партнеры в Будапеште», — сказал глава МИД РФ.

Румынский путь

В 2018 году премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в ближайшее время Будапешт намерен договориться с Румынией о поставках газа — на протяжении 15 лет венгры планировали закупать у румын более 4 млрд кубометров газа ежегодно, начиная с 2022 года. Орбан заявил, что тендер на поставки румынского газа выиграли три венгерские компании.

«Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... поскольку мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», — сказал тогда премьер. При этом через Румынию проходит нитка российского «Турецкого потока».

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что ежегодно Венгрия в среднем импортирует 6,8 млрд кубометров газа, самостоятельно добывая при этом 1,8 млрд кубометров. Однако за 2020 год венгерские компании импортировали из России 8,6 млрд кубометров газа — это второй по величине показатель за 12 лет.

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