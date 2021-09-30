Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинцев перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский передал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России. И попросил поднять вопрос их освобождения на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Передача списка состоялась на полях Генассамблеи ООН, сообщил в четверг, 30 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке. Мы «сверили часы» по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые Эрдоган имел намерение поднять в ходе встречи с президентом РФ. В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным, потому что нам надо освобождать наших людей из российских застенков», — сообщил Кулеба.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Сочи накануне. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры в том числе договорились о возможном проведении в этом году высшего госсовета двух стран.

Обмен Украины и Донбасса

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов Минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле «всех на всех». Приверженность этому принципу была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Практически сразу после этого саммита - 29 декабря - состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять «всех на всех» по-прежнему остается нерешенной. Представители ДНР и ЛНР заявляют, что украинская сторона блокирует процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, отказываясь выполнять обязательства по «юридической очистке» освобожденных людей.

Обмен России и Украины

Проводились такие процедуры и между Москвой и Киевом. 7 сентября 2019 года состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 арестованных украинских моряка. Их взяли под стражу после нарушения госграницы в Керченском проливе. 25 мая 2016 года состоялся фактический обмен украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Кризис на Украине

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВС Украины с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев-сторонников непризнанных ДНР и ЛНР.

Переговоры об урегулировании кризиса мирным путем не приводят к результату уже много лет – так, представители Украины вновь саботировали переговоры политической подгруппы контактной группы по Донбассу, передает ТАСС. Во вторник видеоконференция прошла в неконструктивном ключе – об этом заявила 28 сентября представитель ДНР Наталья Михайлова.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством – такие данные привели 29 сентября военные журналисты по итогам встречи с Залужным.

«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения - в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», — пишет издание TheBabel.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. С момента подписания соглашения в регионе регулярно фиксируются перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.