«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского

В Белом доме стартовали переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Это первая поездка Зеленского в статусе президента в США, на согласование встречи ушло более двух лет. О чем сказали политики в начале переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Что заявил Байден

Байден на встрече с Зеленским вспомнил о своем предыдущем визите на Украину [в качестве вице-президента США в администрации Барака Обамы] и заявил, что хотел бы посетить страну вновь. Слова главы администрации США распространила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, он заявил о готовности и дальше поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

«Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что США поддерживают «евроатлантические устремления Украины». По словам Байдена, между США и Украиной установись «прочные партнерские отношения».

«И они станут еще прочнее», — отметил Байден.

По мнению президента США, у двух государств «одинаковая система ценностей» — Вашингтон и Киев хотят, чтобы «Европа была целостной, свободной и пребывала в мире».

«Мы намерены обсудить, как США могут продолжать поддерживать Украину по мере того, как она продвигает свою повестку демократических реформ и движение вперед к полной евроинтеграции», — сказал президент США в начале переговоров.

Байден объявил о возобновлении работы двусторонней комиссии по стратегическому партнерству США и Украины. «Мы заключаем рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, мы также выделяем новый пакет военной помощи в объеме $60 млн», — рассказал он.

Перед переговорами американский президент также заявил, что обсудит с Зеленским запуск двустороннего диалога по энергетике и климату. Одной из тем, по его словам, станет «диалог по вопросам энергетики и климата, направленный на оказание помощи Украине в вопросе диверсификации поставок энергоносителей, одновременно поддерживая при этом климатические цели, связанные с глобальным потеплением».

Что заявил Зеленский

Зеленский в начале встречи упомянул «Северный поток — 2», восстановление экономики Украины и роль США в урегулировании в Донбассе.

Украинский президент также сообщил, что передал команде Байдена список пленных украинцев из 450 человек, и попросил помочь в их освобождении, передает телеканал «Дом».

«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», — сказал Зеленский Байдену.

Он также обратился к американскому коллеге с вопросом о том, «какую помощь могут сделать США» в этом контексте.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле «всех на всех». Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в «нормандском» формате (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) самопровозглашенными народными республиками и Украиной: республики передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками Донбасса прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако задача обменять «всех на всех» по-прежнему остается нерешенной.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума, в рамках которого большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.

О кризисе в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Несмотря на договоренности, с конца февраля этого года ситуация в регионе обострилась. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск в ответ заявили, что причиной эскалации является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

В ДНР заявили, что количество обстрелов со стороны украинской армии резко возросло в преддверии встречи Зеленского с Байденом.

О ситуации с «Северным потоком – 2»

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них составляет 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до Грайфсвальда (Германия). Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

В «Газпроме» заявили, что проект находится на финальной стадии реализации. Против него активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Кроме того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников указал, что компания ожидает в 2021 году максимальной за последние 10 лет добычи газа — более 510 млрд кубометров.

«По нашим прогнозам, объем добычи газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд кубических метров и превысит цифру в 510 млрд кубометров – это максимальный уровень за последние 10 лет», — рассказал он. По его мнению, низкие запасы в подземных хранилищах газа Европы увеличат спрос на газ во втором полугодии 2021 года и в 2022 году.