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Политика

«Встречаться, чтобы обсудить что?»

В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными – об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом РФ — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Дом».

Он добавил, что разговор и контакты насчет этой встречи действительно поддерживаются, но «надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня». По его словам, именно РФ выступает против такой встречи – Москва, в частности, не намерена обсуждать вопрос Крыма.

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — отметил пресс-секретарь Зеленского. — «В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять», — заключил Никифоров.

Добавим, что оценки перспектив возможной встречи лидеров двух стран разнятся в самой Украине. Так, журналист Дмитрий Гордон полагает, что Зеленский рискует вернуться с нее «ни с чем». По его мнению, позиция президента Украины «слишком слаба, чтобы вести переговоры с российским лидером на равных — общаться с Путиным имеет смысл лишь государствам с сильной экономикой и мощной армией». Гордон считает, что на переговорах Владимир Зеленский лишь в очередной раз услышит от президента РФ, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, и о необходимости снятия санкций с Москвы.

Гордон отметил, что у Украины фактически нет международной поддержки. Он обвинил Запад в «импотенции» по отношению к Путину и заявил, что западные политики «продались» Москве и делают все возможное, чтобы ей угодить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что тема статуса Крыма не подлежит обсуждению, поэтому пока подготовка к саммиту украинского и российского лидеров зашла в тупик.

Предыдущая встреча

Впервые действующие президенты Украины и РФ встретились в декабре 2019 года, когда в Париже проходил саммит «нормандской четверки». Переговорный день продлился более восьми часов.

По их итогам было заявлено, что минские соглашения остаются базисом переговоров для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Законодательство страны должно быть изменено так, как согласовано в «формуле Штайнмайера» — она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Стороны также договорились об освобождении удержанных лиц по принципу «всех установленных на всех установленных».

Ожидалось, что следующий саммит пройдет через четыре месяца, однако он не состоялся до сих пор.

Воссоединение с Крымом

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент РФ подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Отметим, что отношение россиян к Украине в последние месяцы несколько улучшилось. По данным социологов, в августе 2021 года 39% респондентов относились к ней хорошо, 49% – плохо.

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