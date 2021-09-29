В Кремле ответили на сообщения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом

Зная о фобии экс-президента США Дональда Трампа по поводу микробов, президент России Владимир Путин намеренно закашлял на встрече в Осаке — такое предположение сделала в своих мемуарах бывшая сотрудница Белого дома Стефани Гришэм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти высказывания полной чушью.

Бывший пресс-секретарь 45-го президента США Дональда Трампа описала еще один случай с его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Осаке в 2019 году. Напомним, книга Стефани Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет в печать 5 октября. Выдержки из мемуаров публикует газета Washington Post.

Как утверждает Гришэм, на переговорах в Японии президент России «намеренно закашлял». «Зная о фобии экс-президента США Дональда Трампа по поводу микробов, президент РФ Владимир Путин намеренно закашлял на встрече», — пишет экс-сотрудница Белого дома.

Встреча лидеров двух стран, о которой идет речь, состоялась в Осаке в 2019 году​​​. Кашель Путина в окружении Трампа обсуждали как намеренный. Гришэм привела слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл — та предположила, что «Путин, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

«Казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи...» — приводит Washington Post мнение из книги.

Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время избирательной кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом – в качестве главы аппарата и представителя первой леди Мелании Трамп.

Высказывания бывшей советницы 45-го президента США уже второй день подряд становятся поводом для реакции в Москве и в Вашингтоне. Напомним, именно Фиона Хилл предположила, что на те же переговоры Путин специально взял в качестве переводчицы «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой» — якобы чтобы отвлечь Трампа от повестки дня.

Отвечая на вопросы журналистов, в МИД России накануне отметили, что теперь «знают, о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими».

Интересно, что книгу уже раскритиковали и в окружении экс-президента США. В частности, его нынешний представитель Лиз Харрингтон заявила, что выпуск воспоминаний – это «очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», а саму Гришэм назвала «рассерженным бывшим сотрудником».

Как отреагировали в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью утверждения о том, что Путин якобы намеренно кашлял на встрече с Трампом. Отметим, что российский лидер нередко таким образом поддерживает свой голос во время выступлений.

«Это полная чушь», — сказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Считается, что Трамп очень боится подхватить какую-либо инфекцию (встреча в Осаке состоялась до начала пандемии коронавируса). В частности, издание «Профиль» отмечает, что патологическая гермофобия (боязнь микробов) не позволяет экс-президенту США, например, пообедать в общественном месте в чьей-то компании — поэтому он всегда заказывает доставку.

Трамп демонстрировал признаки гермофобии задолго до пандемии COVID-19. Он сторонился людей с симптомами болезней, часто мыл руки, использовал санитайзеры на основе спирта и старался избегать рукопожатий — об этом рассказывала его племянница Мэри.

Еще в 1993 году Трамп признался в одном из интервью, что отмечает у себя страх перед микробами, и допустил, что это «может быть психологической проблемой».

Как напоминает The Guardian, в 2019 году в интернете распространили видео, на котором Трамп резко реагирует на то, что кто-то кашляет в Овальном кабинете в его присутствии. «Мне это не нравится. Если вы намерены кашлять, пожалуйста, покиньте помещение», — сказал он тогда.