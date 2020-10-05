«Не может принять»: почему Трамп боится болезней

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в связи с поведением дяди после того, как у него обнаружился COVID-19, рассказала журналистам, что их семье боялись болезней, делавших человека слабым. В интервью радио NPR автор нашумевшей книги «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» заявила: «Именно поэтому мы в таком ужасном положении, он не может принять свою слабость, если заболел, или если заболели другие».

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В воскресном интервью, которое Мэри Трамп дала радиостанции после неожиданного проезда президента в автомобиле из военного госпиталя Уолтера Рида, где он проходит лечение от COVID-19, племянница главы государства призналась, что и сам Трамп, и его отец Фрэд считали болезни неприемлемыми. «Это звучит невероятно жестоко, но это правда», — добавила она.

Она вспомнила, что когда-то это серьезно ударило по ее бабушке Мэри Энн, матери Дональда Трампа и ее собственного отца Фреда-младшего, страдавшей от остеопороза. Когда она возвращалась из больницы, и дома ей требовались забота и уход, отец семейства Фрэд Трамп «не мог это выдерживать».

«Знаете, он мог быть в комнате рядом с ней. Но как только она начинала показывать, что испытывает физическую боль, он мог сказать: «Все прекрасно, да. Все прекрасно». И выходил из комнаты», — вспомнила Мэри Трамп. При этом во всей семье продвигалась идея, что сам Фрэд Трамп никогда не болел.

Это Мэри Трамп объясняет тем, что старший Фрэд Трамп был последователем философии американского писателя и богослова Нормана Винсента Пила, создателя теории позитивного мышления. Мотивационный тренер и автор книги «Сила позитивного мышления» был другом семьи Трампов – и, по мнению племянницы президента, его идеи ее родные развили «до крайней степени».

«Они были токсичны, поскольку не оставляли пространства для выражения того, что могло быть признано негативом любого рода – грусти, отчаяния, физического недомогания», — говорит Мэри Трамп, клинический психолог по профессии.

Еще до пандемии COVID-19 сам Дональд Трамп демонстрировал признаки гермофобии – болезненной боязни бактерий и микробов. Он сторонился людей с симптомами болезней, часто мыл руки, использовал санитайзеры на основе спирта и старался избегать рукопожатий.

В 1993 году он признавался в интервью ведущему Говарду Стерну, что отмечает у себя страх перед микробами, и признавал, что это «может быть психологической проблемой». The Guardian вспоминают, что год назад в сеть попало видео, на котором Дональд Трамп резко реагирует на то, что кто-то кашляет в Овальном кабинете в его присутствии. «Мне это не нравится. Если вы намерены кашлять, пожалуйста, покиньте помещение», — сказал он тогда.

При этом его проезд на машине перед сторонниками возле военного госпиталя имени Уолтера Рида эксперты оценили как опасный и безрассудный. Дело в том, что помимо водителя в респираторе и защитных очках наблюдатели заметили в автомобиле двух агентов службы безопасности в той же экипировке – специалисты решили, что этим жестом Дональд Трам подверг опасности заражения COVID-19 всех, кто был с ним во время выезда из больницы.

«Этот президентский автомобиль не только пуленепробиваем, он еще и герметично закрыт для защиты от химических атак, — напомнил в Twitter Джеймс Филлипс, доктор скорой помощи из университета Джорджа Вашингтона. – Риск передачи COVID-19 в нем так же высок, как во время медицинских процедур. Эта безответственность ошеломляет. Все мои мысли сейчас с агентами Секретной службы, которых заставили играть в эти игры».

Другой медик из университета Джорджа Вашингтона, Джонатан Рейнер, напомнил, что врачи, лечащие больных с коронавирусной инфекцией, защищены костюмом, респираторами №95, очками и шапочкой. «Высшая степень безответственности», — написал он в соцсети.

Первая леди США Меланья Трамп, между тем, посещать мужа в госпитале не будет. Как сообщает NBC, супруга президента, у которой также был выявлен COVID-19, не станет это делать, чтобы не подвергать опасности заражения сотрудников сопровождающих служб и медиков.