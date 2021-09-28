В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом

Экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм считает, что президент России Владимир Путин нарочно взял красивую переводчицу на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры, о которых идет речь, состоялись в 2019 году в Японии.

Гришэм, занимавшая должность пресс-секретаря 45-го президента США, в своих мемуарах написала, в частности, о встрече Трампа с Путиным в Осаке. Ее книга под названием «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет в печать 5 октября.

Как следует из опубликованных выдержек, когда начались переговоры в Японии, советник президента США Фиона Хилл наклонилась к Гришэм и спросила, заметила ли та переводчицу российского лидера, «которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой».

«Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал эту женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — отметила экс-сотрудница Белого дома.

Что ответили в Москве

Внимание американской делегации к внешности переводчицы российского президента на переговорах с Трампом демонстрирует, о чем думают ее участники, заявил «Газете.Ru» источник в МИД РФ.

«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», — сказал собеседник издания.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил РИА «Новости», что переводчиков выбирает министерство иностранных дел по заявке Кремля. Президент России не участвует в выборе конкретных кандидатур.

О переговорах в Осаке

Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Российский лидер тогда пригласил президента США на Парад победы 2020 года.

Переговоры продолжались полтора часа. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, и «оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира».

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.

Впервые главы двух государств провели личные переговоры 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30-45 минут их встреча тогда продлилась 2 часа 15 минут. Известно также, что помимо официальных переговоров вечером в тот же день Путин и Трамп провели неформальную беседу за ужином. По словам американского президента, разговор продолжался около 15 минут и состоял в основном из «обмена любезностями».

10 ноября 2017 года Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в рамках саммита АТЭС в городе Дананг (Вьетнам). Итогом беседы стало совместное заявление по Сирии, в котором стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны, а также высказались за политическое урегулирование конфликта в рамках Женевского процесса. Они также договорились поддерживать связи по военным каналам для предотвращения инцидентов в ходе борьбы с террористами в Сирии. Впоследствии Дональд Трамп отметил, что у него состоялась «хорошая встреча с президентом Путиным».