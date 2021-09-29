В США заявили, что Путин специально кашлял на встрече с Трампом

Бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что российский лидер Владимир Путин специально кашлял в ходе встречи с Трампом в Японии в 2019 году, зная, что американский политик боится микробов. Об этом она написала в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», передает РИА «Новости».

«Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. (Экс-советник Трампа Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа», — пересказывает мемуары газета Washington Post.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет 5 октября. Бывший пресс-секретарь рассказывает о своей работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Мелании Трамп.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм в своей книге написала, что президент России Владимир Путин нарочно взял красивую переводчицу на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление о «красивой переводчице Путина» на встрече с Трампом. В МИД РФ отметили, что теперь в министерстве «знают, о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими».