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Политика

«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами

У кого Украина берет кредиты и как их возвращае

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Памятник Независимости «Летящая Украина» и флаг Украины в Харькове

Памятник Независимости «Летящая Украина» и флаг Украины в Харькове

Global Look Press
Сергей Лавров рассказал о привычке Украины все время «что-то клянчить у Запада». Это заявление было сделано на фоне новостей об очередном транше помощи Евросоюза Киеву и возможном скором кредитном поступлении от МВФ. «Газета.Ru» разбиралась, как Украина справляется с внешней долговой нагрузкой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что у Украины выработалась привычка «что-то клянчить у Запада». «Вот «Северный поток» остановите, не сможете — тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. (…) Пустите нас в НАТО, в ЕС, мы давно готовы», — выразил мнение Лавров.

Компенсации за упущенную выгоду в результате строительства газопровода «Северный поток — 2» пока что остаются лишь в фантазиях украинцев, так как ни Германия, ни США не хотят платить просто так, про что писала ранее ««Газета.Ru»». При этом Берлин хочет, чтобы Россия сохранила поставки газа через территорию Украины и после 2024 года, когда закончится действующий контракт.

Но другие внешние пожертвования и заимствования играют в последние годы играют важную роль в деле поддержания стабильности экономики Украины.

15 сентября президент страны Владимир Зеленский как раз поприветствовал выделение Еврокомиссией очередного транша финансовой помощи в размере 600 миллионов евро, которые страна получит осенью.

В целом же в конце 2020 года Евросоюз публиковал расчеты, согласно которым общий размер его финансовой помощи Украине за шесть лет составил €16,5 млрд, в число которых входят как гранты, так и займы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне рассказал, что его страна также рассчитывает получить следующий транш помощи в размере $750 млн от Международного валютного фонда (МВФ) в декабре и €600 млн от Европейского союза в ноябре.

Сообщение о первом можно считать долгожданной новостью для Киева, так как с момента предыдущего транша от МВФ в рамках программы кредитования Stand-by (помощь странам с низкими доходами на закрытие краткосрочных потребностей в финансировании платежного баланса) прошло уже больше года. Тогда поступило $2,1 млрд из $5 млрд выделенных на эту цель.

Кому должна, всем простит

Согласно официальным данным 2020 года, ВВП Украины составил $154,8 млрд (0,14% от общего объема мировой экономики). Украинский показатель ВВП на душу населения оказался одним из самых низких в Европе — по данным Всемирного банка 2020 года, он составил $3726.

Госдолг Украины составляет почти $93 млрд (около 60% от ВВП), внешний — больше $55 млрд (примерно 36% от ВВП). Любопытно, что если рассматривать показатели украинского внешнего долга в гривнах, то он уменьшается, а в долларах растет — это происходит за счет укрепления украинской валюты.

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Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Газете.Ru» назвал существующую долговую нагрузку приемлемой для страны.

«Сейчас она, в отличие от периода 2016-2017 годов, серьезных угроз для экономики и бюджета не представляет, — говорит аналитик.

— Но фактически страна работает в интересах внешних кредиторов, потому что главная расходная статья бюджета — не армия и война, а именно возвращение разных долгов».

На обслуживание и погашение кредитов, по оценкам экспертов, Украина тратит от 20 до 40% своего бюджета. Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что такие объемы ежегодных выплат «составляют системную угрозу для украинской экономики».

«С каждым годом эта угроза возрастает, так как возрастают процентные ставки по обслуживанию, и растет сам долг. Сейчас он уже достиг $93 млрд. Основной экономический аспект негативного влияния такой долговой ситуации — отсутствие в украинском бюджете (после выплаты ежегодных платежей по долгам) достаточных средств для финансирования социальной сферы и каких-либо значимых средств для государственных капитальных вложений в развитие экономики страны», — говорит эксперт «Газете.Ru».

При этом на Украине при обсуждении экономической ситуации находят и нотки позитива. Касаются они, в первую очередь, состояния резервов страны, которые достигли в сентябре 2021 года рекордных показателей и оцениваются приблизительно в $31 млрд.

«Это действительно рекорд за девять лет. Это важный момент, хотя среди них очень много, что называется, неликвидных бумаг и других инструментов, которые сложно одномоментно перевести в работающую форму», — пояснил Руслан Бортник.

Откуда берутся деньги

Детальной структуры внешнего долга Украины официально не опубликовано, и потому для его анализа приходится ориентироваться на новости и оценочные данные местных СМИ.

Vox Ukraine в своем материале перечисляет без указания статистических данных, что среди крупнейших внешних кредиторов Украины — Международный валютный фонд (МВФ), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный банк реконструкции и развития, Японское агентство международного сотрудничества.

По данным публикаций в украинских СМИ, с 2014 по 2020 годы Украина получила от МВФ $16 млрд, около $1 млрд в виде облигаций госзайма со стороны США еще во время президентства Петра Порошенко, $2,3 млрд от Международного банка реконструкции и развития, более $10 млрд совокупно со стороны банков Евросоюза.

Меньше данных — всего за два года с 2014 по 2016 — публиковались о займах Канадского экспортного агентства и Японского агентства международного сотрудничества — тогда они составили приблизительно $316 млн и $430 млн соответственно.

В отношении России же Украина признает только долг в размере $0,61 млрд, который, как сообщает РБК, образовался за поставки газа еще в 1990-х. Неучтенными остаются $3 млрд, которые Москва предоставила Киеву в декабре 2013 года в качестве займа на покупку облигаций по льготным условиям.

Официальный Киев считает тот кредит взяткой бывшему на тот момент президентом Украины Виктору Януковичу и утверждает, что сделка была осуществлена под давлением. Высокий суд Лондона в 2017 году обязал Украину вернуть деньги, однако она продолжила апелляционные судебные тяжбы. В результате рассмотрение вопроса было заморожено.

По словам Бортника, источники покрытия долгов традиционно на Украине ищут не в развитии экономики, а прежде всего, за счет привлечения новых займов, в том числе МВФ.

«Помогла и недавняя премия МВФ в $2,7 млрд. Отметим еще и повышение налоговой нагрузки на общество, ведь в Верховную раду внесен закон, благодаря которому два миллиарда государство соберет в 2022 году», — отметил Бортник.

При этом правительство Украины направило на рассмотрение Верховной рады проект государственного бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП.

По подсчетам Foreign Policy, в 2021 году Украина должна отдать внешним кредиторам около $21 млрд, РИА Новости же пишут о $16 млрд. Но при этом эксперты агентства, в частности Михаил Королюк из ИФК «Солид», акцентируют внимание на подходящих осенью сроках погашения внешних кредитов ($6 млрд только потребуется в сентябре), для чего, по его оценке, стране придется «опустошить золотовалютные резервы». Более того, аналитики даже не исключили угрозу зимнего дефолта.

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