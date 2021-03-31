Плата за лояльность: кому и зачем одалживает Россия

Главный должник

Как следует из данных Всемирного банка, основной должник России — это Белоруссия. На постсоветскую республику приходится около 35% от суммарного долга иностранных государств перед Россией, то есть $8,1 млрд. Эта цифра актуальна на декабрь 2019 года, и с тех пор, в июне 2020, Кремль предоставил западному соседу еще один кредит на $1 млрд. При этом, как отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, кредиты — лишь малая часть финансовой поддержки, которую Москва оказывает Минску.

Согласно экспертной оценке, за последние 20 лет Россия так или иначе вложила в Белоруссию около $137 млрд — речь идет о дотациях, преференциях, субсидиях и долговых списаниях.

Политический интерес России в Белоруссии очевиден: Москва стремится сохранить за Минском статус ключевого союзника, укрепить и нарастить свое влияние в республике посредством заключенного более 20 лет назад договора о Союзном государстве.

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Однако, как считает Андрей Суздальцев, добиться этой цели у Москвы пока не получается. «Мы не смогли конвертировать нашу финансово-ресурсную поддержку и экономическую зависимость Белоруссии от российской экономики в политическое преимущество. И это проблема», — отмечает эксперт.

Однозначного ответа на вопрос, как переломить эту ситуацию, нет. Даже сейчас, несмотря на колоссальные объемы финансовой поддержки, официальный Минск нередко возмущается большими процентами по кредитам и неравными условиями для российских и белорусских компаний.

Суздальцев убежден, что при таком формате отношений Москва должна переходить к обычным международным отношениям с Минском, учитывая его суверенитет и независимость. «Однако руководство Белоруссии очень болезненно к этому относится. Там несколько другое, интересное восприятие, что эту независимость должна оплачивать Россия, а они должны этим всем распоряжаться. То есть отношение к России как к колонии», — говорит эксперт.

close Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Старые долги

На Ближнем Востоке сложилась неожиданная ситуация с кредитованием со стороны России: шестое место в списке должников занял Йемен с долгом в $1,15 млрд, тогда как регулярно обсуждаемая в СМИ Сирия оказалась только на 11-й строчке — она должна Москве порядка $530 млн.

Как отмечает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, в вопросе предоставления кредитов странам региона у России есть большие сомнения. Он подчеркивает, что задолженность Йемена — это по большей части нереструктурированный долг перед Советским Союзом.

«Потому что у современной России вариантов одолжить кому-то большое количество денег не очень много»,

— рассуждает эксперт. Дисбаланс в сравнении с Сирией он объясняет тем, что в отношении нее долги были реструктурированы не один, а как минимум два раза.

Всемирный банк также обратил внимание, что часть долгов перед Россией, в частности и долг Йемена, восходят к началу 1990-х годов.

close Президент Сирии Башар Асад Президент Сирии Башар Асад Remy de la Mauviniere/AP

Ставка на Азию

Более трети государственного долга перед Россией приходится на страны Юго-Восточной и Южной Азии. Суммарно семь государств региона, входящих в топ-20 российских должников, взяли кредиты на $7,82 млрд.

Три страны из этого списка входят в топ-5 самых крупных должников РФ. Так, на втором месте в общем рейтинге расположился Бангладеш (долг составляет $2,42 млрд), на четвертом месте — Индия ($1,72 млрд), а на пятом — Вьетнам ($1,62 млрд). Кроме них в топ-20 входят такие страны, как Афганистан, Камбоджа, Лаос и Индонезия.

При этом, как отмечает в беседе с изданием и. о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, инвестиции в эти страны — одно из крайне удачных внешнеполитических решений Москвы.

«Здесь есть, конечно, политическая составляющая — Россия сейчас пытается вернуться в Азию и диверсифицировать свое взаимодействие, то есть не сосредотачиваться только на Китае, а, например, идти больше в страны Юго-Восточной Азии и Южной Азии», — поясняет эксперт.

Говоря об Индии, Маслов напоминает, что основные направления сотрудничества здесь — инвестиции в индийскую промышленность и кредиты на поставки российского вооружения. «И в данном случае это не столько бизнес, сколько укрепление российской позиции политической, ну и, конечно, военной в этом регионе», — продолжает Маслов.

Вьетнам, по мнению эксперта, вовсе можно считать «недокредитованной Россией страной», поскольку на этом поле активно работают и другие игроки — Япония, США, Сингапур. «Потому что Вьетнам — одна из самых перспективных вообще стран по развитию. Проекты, проинвестированные в этой стране, могут принести очень большую отдачу», — считает Маслов.

Отдельная ситуация складывается с Бангладеш — из-за очень высокого уровня бедности в этой стране российские кредиты Дакке, по мнению и.о. директора ИДВ РАН, могут считаться невозвратными. Однако под эти кредиты, по его мнению, Москва могла бы начать открывать в Бангладеш российские предприятия: «С точки зрения логистики нам выгоднее иметь свое производство там, а не, например, в Центральной России». Также кредиты могут быть погашены за счет предоставления земель, производств, рабочей силы или особых налоговых преференций.

При этом эксперт предостерег от слишком высоких ожиданий — страны Южной и Юго-Восточной Азии, в которые инвестирует Россия — «это страны долгого оборота». «То есть отдача пойдет минимум через 5-7-10 лет», — резюмирует он.

close Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди (справа) во время... Президент России Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди (справа) во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели, 5 октября 2018 года РИА «Новости»

Африканский путь через санкции

Значительную часть в списке должников России составляют африканские страны — на них приходится около 8% от суммарного долга перед Москвой или $1,91 млрд. В общем рейтинге по объемам кредитов на восьмой строчке разместился Сомали, на 12-й — Египет, 17-е место занимает Мозамбик, а следом за ним идут Эфиопия и Замбия.

Как обращает внимание политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова, в данном случае речь идет о традиционной политике России, унаследованной от Советского Союза — так называемой помощи развитию стран.

По словам эксперта, кредиты, предоставляемые Россией, связаны с идеей расширения и продвижения мягкой силы страны именно в Африке.

«Это, естественно, усилилось после событий 2014-2015 годов, то есть это обход санкций со стороны ЕС по всем направлениям», — констатирует специалист.

Наталия Пискунова подчеркивает, что кредиты, которые Россия выдает африканским государствам, обычно связаны с целым рядом условий, в том числе политических и экономических, которые эти африканские государства должны выполнить. Например, речь может идти о поддержке российских компаний, которые приходят на африканский рынок.

close Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций... Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита «Россия - Африка», 2019 год Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На помощь антиамериканскому фронту

В списке 20 главных должников перед Россией всего две страны из Латинской Америки, однако уровень их закредитованности сильно разнится. Так, на третьем месте в списке стран с наибольшей задолженностью перед Россией находится Венесуэла с долгом в $1,84 млрд, Эквадор при этом занимает 20-ю строчку — его долг составляет около $110 млн.

Как указывает эксперт Центра изучения кризисного общества, эксперт РСМД Татьяна Русакова, с Венесуэлой у России давние связи. Она напоминает, что РФ предоставляла кредиты, в частности, на приобретение военной техники.

«Но Венесуэла — это наш больше политический проект, чем экономический, поэтому такие цифры», — говорит эксперт.

То, что у России и Венесуэлы достаточно активные экономические отношения, подтверждает и замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

«Венесуэла до нефтяного кризиса сама активно помогала другим странам, но после этого и в результате американских санкций она находится в несколько тяжелом положении, а Россия традиционно старается помочь, когда к ней обращаются за помощью страны, с которыми она сотрудничает», — подчеркивает эксперт.

Что касается Эквадора, Калашников отмечает, до недавнего времени отношения с этой страной были в некоторой степени свернуты. Русакова же напоминает о строительстве совместных российско-эквадорских электростанций, то есть небольшие кредиты, по ее словам, могли выделяться на сотрудничество в энергетической сфере.

close Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Союзники и не очень

На девятом месте в списке главных российских должников расположилась Сербия. Белград должен Москве примерно $770 млн.

Эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт объясняет, что долг балканской страны перед Россией включает в себя выделение средств на модернизацию сербских железных дорог, строительство трубопровода «Балканский поток», а также двустороннее военно-техническое сотрудничество — обеспечение договоров о поставках российских вооружений и военной техники.

«Москва, во-первых, заинтересована в поддержке дружественного государства в Европе, И, во-вторых, она заинтересована в собственном присутствии в регионе. Понятно, что этот интерес как-то приходится оплачивать», — говорит эксперт.

Примечательно, что в списке 20 основных должников России помимо Белоруссии присутствуют только две постсоветских страны. Речь идет об Армении (14 место, долг в $400 млн) и Украине (10 место, долг в $610 млн).

При этом Москва считает, что долг Киева значительно больше, включая в него $3 млрд, которые были предоставлены экс-президенту Виктору Януковичу в декабре 2013 года. Нынешние украинские власти признавать этот долг отказываются.

В целом, как считает эксперт по странам ближнего зарубежья Андрей Суздальцев, в отношениях со всеми странами бывшего СССР, в том числе с Арменией и Украиной, имеет место та же модель, что и в отношениях с Белоруссией: «Враждебные действия или как минимум враждебная риторика руководства этих стран соседствуют с глубокой экономической зависимостью от Москвы. Взять ту же Армению — ответственность за поражение в войне с Азербайджаном власти попытались переложить на Россию».

По словам Суздальцева, в понимании руководства постсоветских республик, Россия — «это такое открытое пространство, где можно делать все, что хочешь». «Я работаю с этой темой больше 30 лет, и наблюдаю потрясающие эпизоды применения такой практики. Россия пытаемся эту тенденцию переломать, но очень медленно. Иногда даже стимулируя такие иждивенческие настроения, за счет нашего народа, конечно, прежде всего», — резюмирует эксперт.

close Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский Valentyn Ogirenko/Reuters