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Политика

«Деньги за воздух»: ждать ли Киеву помощи от Берлина после запуска «СП-2»

Преемник Меркель выдвинул свое предложение по «Северному потоку-2»

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Кандидат в канцлеры ФРГ от правящей партии считает газопровод «Северный поток-2» сугубо экономическим проектом, при этом разрешение на запуск должно подписываться при соблюдении некоторых условий. Эксперты считают, что если Армин Лашет победит и станет канцлером, то его позиция по проекту будет сдержанной и прагматичной, как сейчас у Меркель. При этом давление на Германию продолжают оказывать Вашингтон и Киев, который требует у Берлина прямых компенсаций после окончания строительства газопровода.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет выразил мнение, что при выдаче европейского разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» в августе-сентябре можно прописать ряд условий, которые не позволят использовать проект в геополитических целях. При этом политик не стал уточнять, что он имеет в виду.

По словам преемника Ангелы Меркель, действующий канцлер уже гарантировала, что строящийся газопровод «не обездолит Украину». Украинские власти недовольны проектом, который в перспективе может оставить их страну без транзитных доходов.

По мнению Лашета, ФРГ необходимо больше поставок газа для завершения энергетической реформы, поэтому «Северный поток-2» надо рассматривать только как экономический проект. «А в Западной Европе все меньше стран производят газ», — посетовал Лашет.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что слова немецкого политика нужно рассматривать в предвыборном контексте — парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Скорректированная позиция лидера ХДС, который всегда поддерживал строительство газопровода из России, может стать менее уязвимой для критики со стороны оппонентов во время дебатов, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

По последним опросам, проведенным берлинским агентством Forsa, блок ХДС/ХСС на выборах готовы поддержать больше всего избирателей — 30%. Причем в последние месяцы их отрыв от второй по популярности партии «Зеленые», которая решительно выступает против «Северного потока — 2», растет.

Немецкий политолог Александр Рар обратил также внимание, что Лашет пытается доказать верность трансатлантическому сотрудничеству.

«Лашет указал, что Германия будет учитывать геополитический фактор и не даст в обиду Украину и страны Восточной Европы, которые громко выступают против. Он, по моей версии, таким образом хотел сказать: «Не бойтесь, не будет никакого геополитического секретного сотрудничества России и Германии, это чисто экономический вопрос», — убежден политолог.

Ранее лидер ХДС говорил, что если Россия откажется продлевать соглашение о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, то это приведет к прекращению поставок через Балтийское море.

Шантаж и скандалы вместо дипломатии

В Киеве не скрывают, что хотели бы получать прямые компенсации от Берлина после окончания строительства «СП-2», об этом в июне говорил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По сообщениям Der Spiegel, речь идет о миллиардах евро, которые могли бы вложить в ремонт газотранспортной сети Украины.

Впрочем, в парламенте Германии такому сценарию не рады. Так, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст называл подобные требования о выплатах за счет налогоплательщиков недопустимыми.

«Если Украине нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам как Европейский союз», — говорил немецкий политик «Известиям».

«Компенсации со стороны Германии все-таки могут быть, но ограниченные и разовые. Наиболее реалистичный вариант — содействие развитию украинской газотранспортной инфраструктуры», — считает Соколов из МГИМО.

По мнению Александра Рара, требования к Берлину о компенсации возможных убытков Киева прямыми выплатами абсурдны. При этом, по его словам, на Украине надеются, что немцев «додавят» в ходе переговоров американцы, и Берлин согласится на ряд уступок, вплоть до вхождения Киева в НАТО и Евросоюз.

Между тем, когда на прошедшей 11 июля встрече президент Украины Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсуждали «Северный поток-2», стороны снова не нашли понимания по этому вопросу. Киев продолжает настаивать на необходимости остановки строительства почти готового газопровода.

«У нас разные взгляды касательно «Северного потока» (…). Будет встреча канцлера с президентом Байденом, и там будут обсуждать, что несет «Северный поток — 2», что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию», — сказал по ее итогам Зеленский. Он также выступил за обсуждение этого вопроса в «нормандском формате».

По мнению Александра Рара, разные позиции у Зеленского по энергетическому вопросу сохранятся и с Лашетом, если он станет канцлером.

«Удивительно, конечно, как Зеленский может требовать от Германии каких-то гарантий или денег за пустой воздух?! Ведь по-хорошему ему нужно садиться за стол переговоров, ехать в Москву и договариваться с Россией о продлении контракта после 2024 года, а не пытаться втянуть Германию в конфликт.

Но, к сожалению, Берлин не сможет остаться в стороне, потому что на него давят американцы. Они говорят, что Берлин как лидер Европы должен заняться более плотно укреплением Украины. До сих пор, с точки зрения американцев, Германия делала это в недостаточном объеме. Но украинская экономика в плачевном состоянии, туда нужно вливать деньги», — говорит немецкий эксперт.

Политолог заключает, что политика Украины по данному вопросу нацелена лишь на одно — вызывать жалость на Западе, пытаясь добиваться все новой и новой помощи.

«Это тактика украинских элит: добиться своего любыми способами — скандалами, шантажом. Они не будут вести классическую дипломатию», — уверен Рар.

Строительство первой нитки «Северного потока-2» было завершено в начале июня, о чем объявил президент России Владимир Путин. Оператор Nord Stream 2 AG анонсировал окончание строительства в августе, после чего около трех месяцев уйдет на получение необходимых сертификатов.

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