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Политика

О чем говорили президенты России и Сирии в Москве

Путин провел встречу с Асадом

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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи, 13 сентября 2021 года

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи, 13 сентября 2021 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Лидеры встретились впервые с января 2020 года, когда Путин посещал Дамаск. Российский президент на переговорах назвал главную проблему Сирии — нелегитимное с точки зрения международного права присутствие на ее территории войск других стран. Асад согласился, что некоторые государства мешают политическим процессам в Сирии и ее восстановлению после войны.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля. Визит Асада в Москву не анонсировался заранее, о нем стало известно постфактум.

В первую очередь, Путин поздравил своего коллегу с недавним днем рождения (11 сентября — «Газета.ru») и победой на прошедших в мае этого года президентских выборах. Это первая встреча двух лидеров после переизбрания Асада на новый срок.

Российский президент констатировал, что Москвой и Дамаском проделана гигантская работа по противодействию терроризму. «Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории», — сказал Путин.

Глава государства также сформулировал главную, на его взгляд, сегодняшнюю проблему Сирии: присутствие в отдельных регионах ближневосточной страны вооруженных сил других стран, не санкционированное ни ООН, ни сирийским правительством. Это, по словам Путина, «явно противоречит международному праву» и не дает Дамаску возможностей «предпринять максимальные усилия для консолидации страны», для ее дальнейшего восстановления.

Российский лидер отметил, что несмотря на активную борьбу с терроризмом, экстремистские банды все еще действуют на отдельных территориях Сирии и продолжают терроризировать мирных жителей. Однако даже в этих условиях в освобожденные районы возвращаются беженцы. «Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища», — напомнил президент.

Путин коснулся и двусторонних отношений. За первое полугодие 2021-го товарооборот между Россией и Сирией вырос в 3,5 раза, Москва активно помогает Дамаску в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции — в ближневосточную страну начались поставки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Асад в свою очередь назвал свой визит в Москву большой честью. Он согласился со значительными достижениями России и Сирии в борьбе с терроризмом, восстановлении сирийской экономики, поблагодарил россиян за оказываемую гуманитарную помощь.

Однако, по словам сирийского лидера, последние три года политические процессы по окончательной стабилизации обстановки в Сирии практически полностью прекратились. «У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем», — отметил Асад.

Он напомнил, что некоторые страны наложили на Дамаск санкции, которые назвал «античеловеческими, антигосударственными и антилегитимными». На этом фоне Асад отдельно выразил благодарность российскому МИДу, защищающему принципы международного права.

Согласно официальным данным, Путин и Асад встречаются лично впервые более чем за полтора года — последние очные переговоры проходили во время визита российского президента в Дамаск в январе 2020 года. После этого Путин несколько раз говорил с Асадом по телефону и видеосвязи.

Башар Асад управляет Сирией с 2000 года. В конце мая 2021-го он победил на очередных президентских выборах, набрав более 95% голосов при явке в 78%. В Европе и США называли выборы нечестными и несвободными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что плебисцит не соответствовал критериям демократического голосования и не способствовал урегулированию конфликта в стране.

Гражданская война в Сирии продолжается уже более 10 лет. Ее началом принято считать массовые акции протеста против режима Асада в марте 2011 года. Политологи придерживаются мнения, что Сирия должна была пройти по пути «арабской весны» в рамках которой сменились правительства Туниса и Египта. В течение следующих трех лет повстанцы сформировали военизированное сопротивлению правительственным войскам Асада. В 2014 году из Ирака в Сирию начали проникать бандформирования «Исламского государства (организация запрещена в России)». Террористы к 2015 году контролировали почти половину территории страны, однако не смогли взять Дамаск из-за начала антитеррористической операции Москвы.

На территории Сирии открыто присутствуют вооруженные силы России, США, Турции, Ирана и еще множества стран в виде частных военных компаний. К концу 2017 года позиции ИГИЛ в Сирии заметно ослабли, победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон. Война в Сирии считается самым смертоносным конфликтом XXI века: по примерным данным, число погибших в ней к весне 2021 года перевалило за 600 тыс. человек, из страны бежало около 5,5 млн жителей.

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