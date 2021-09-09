ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдают оружие правительственным силам

Боевики в городе Дераа на юго-западе Сирии сдают оружие правительственным силам, сообщает представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) Александр Гуляев, его слова приводит РИА «Новости».

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», — сообщил он.

Уточняется, что сдача оружия является одним из условий амнистии участникам незаконных вооруженных формирований. Боевики также могут покинуть город и уехать в зону деэскалации в Идлибе, на севере Сирии.

Безопасность мирных жителей города будет обеспечиваться полицией Сирии, совместно с российской военной полицией.

Ранее стало известно, что российские зенитные комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», стоящие на вооружении сирийской армии, отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля. Четыре израильских истребителя F-15 выпустили по целям в Сирии 24 управляемые ракеты. Действовали они из воздушного пространства Ливана.