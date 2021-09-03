Российские зенитные комплексы отразили ракетную атаку ВВС Израиля в Сирии

Российские зенитные комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1», стоящие на вооружении сирийской армии, отразили атаку Военно-воздушных сил Израиля, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит ТАСС.

По данным центра, четыре израильских истребителя F-15 выпустили по целям в Сирии 24 управляемые ракеты. Действовали они из воздушного пространства Ливана.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь- С1» уничтожена 21 ракета», — сообщил Кулить.

Похожий инцидент произошел 21 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили 22 из 24 ракет, запущенных израильскими истребителями.

До этого, 17 августа, израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.