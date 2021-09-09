Российский военный погиб в Сирии

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате подрыва бронемашины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Инцидент произошел в сирийской провинции Хомс.
«В ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», — сообщили в оборонном ведомстве.
Находившийся в бронемашине военный получил тяжелые ранения, от которых скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Аналогичный инцидент произошел 9 июня в сирийской провинции Хасеке. В результате подрыва бронеавтомобиля с российскими военными один человек погиб, еще трое пострадали.
До этого бронетранспортер российской военной полиции был обстрелян в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований.