Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына

КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты, дальность которой составила, по данным государственных СМИ, 1,5 тыс. км. Эксперты отмечают, что новое оружие будет способно нести ядерные заряды и поражать наземные объекты в Южной Корее, Японии и Китае. Впрочем, по их оценкам, принципиально уровень угрозы со стороны КНДР не изменился.

По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы.

«Их точное число неизвестно, но оценивается от 20 до нескольких десятков. В качественном отношении это меняет только одно: крылатые ракеты небольшие, ими легче управлять, их легче поставить на мобильной пусковой установке, их также можно установить в горных тоннелях.

Поэтому, если на крылатые ракеты будет поставлена ядерная боеголовка и дальность их будет больше 2 тыс. км, то они могут нести угрозу всем окружающим странам», — сказал Арбатов «Газете.Ru».

По его словам, разработка и испытание новой ракеты — это демонстративный шаг КНДР, призванный показать независимость режима Кима Чен Ына от международных ограничений.

«Северная Корея специально показывает, что у нее есть не только баллистические, но и крылатые ракеты. И их она может применять на большую дальность с ядерным оружием. Это отражается на мировой политике. КНДР — уникальная страна, которая демонстративно вышла из договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году. Это вопиющий случай, единственный в истории государств, обладающих ядерными боеприпасами», — напомнил Арбатов.

В свою очередь, сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов полагает, что реальной угрозы от нового оружия КНДР нет.

«Я считаю, что, когда мы навешиваем на Ким Чен Ына ярлык кровавого тирана, у нас возникает ощущение, что все его действия нужно интерпретировать как действия безумного», — считает Асмолов.

«Обратим внимание, что 9 сентября в Корее прошел парад, и на нем не было демонстрации силы. А на испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности Ким Чен Ына вообще не было. Видимо, он не считает необходимым подчеркивать этот аспект», — отметил эксперт.

По словам Асмолова, создание новой северокорейской ракеты — это не угроза миру, а следствие развития технического потенциала КНДР. С этим согласен и вице-президент Академии геополитических проблем капитан 1-го ранга Константин Сивков.

По его словам, само наличие ракеты с дальностью стрельбы 1,5 тыс. км говорит о высоком уровне науки и техники Северной Кореи.

«Такие ракеты в настоящее время производят только Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. Все. Франция и Великобритания производит ракеты дальностью лишь 750-1000 км. Это как раз говорит о том, что Пхеньян обладает исключительно высоким потенциалом, а общество имеет четкую идеологию, способную при наличии воли, даже в условиях изоляции, творить технологические чудеса», — сказал эксперт.

При этом он сравнил корейскую ракету с американской крылатой ракетой «Томагавк» первых образцов.

«Эти ракеты американцы активно применяют до сих пор, так что это вполне современная и эффективная ракета», — отметил Сивков.

Директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что новые ракеты несут угрозу только тем странам, которые будут воевать с Северной Кореей.

«Северная Корея, в первую очередь, готовится обороняться, а не нападать. Она с 1950-х годов ни на кого не нападала, в отличие от других стран, включая США и Китай», — сказал Храмчихин.

Вместе с тем он исключил, что эти две страны сблизятся, что чтобы противостоять КНДР.

«Объединение Китая и США я сейчас не вижу ни при каких обстоятельствах. Для Китая, может быть, это и неприятно, но все равно он будет играть в союзника Северной Кореи. Честно говоря, я не вижу угрозы для мирового сообщества от Пхеньяна», — добавил Храмчихин.

По его словам, агрессия Северной Кореи — не более, чем пропагандистский штамп, который ничем не подтверждается на практике. «У нее немного своеобразная риторика, но кого это волнует — у каждого своя риторика», — добавил эксперт.

Профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, в свою очередь, полагает, что испытания новой ракеты служат сигналом Западу, что КНДР по-прежнему опасна и с ней нужно считаться.

«Сейчас явно идет дело к переговорам по северокорейскому вопросу. Это заметно по высокой степени активности американской, южнокорейской, российской, а главное — российско-китайской дипломатии. Судя по всему, там будет что-то разностороннее», — пояснил Ланьков.

По его словам, Северная Корея заинтересована в том, чтобы эти переговоры начались как можно скорее. Это связано с тем, что ее раздражает санкционный режим.

«Такое положение дел создает очень большие неудобства, затрудняя экономическое взаимодействие с внешним миром. Поэтому она хочет договориться об ослаблении санкций, которые на нее наложены Советом безопасности ООН. Она понимает, что ключевым игроком являются США, но она хочет заручиться поддержкой и других членов СБ, включая Россию», — отметил Ланьков.

При этом он уверен, что у США сейчас нет особого желания разговаривать с Северной Кореей, поскольку любое соглашение с КНДР — это шаг к признанию этой страны ядерной державой.

«Связано это с тем, что любое соглашение, на которое можно рассчитывать, будет, с точки зрения прессы и американской общественности, крайне сомнительным и может выглядеть как капитуляция администрации президента США Джо Байдена. Поэтому они занимают позицию затягивания договора. А корейцы напоминают, что они есть и крайне опасны», — сказал Ланьков.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал не преувеличивать значение северокорейских испытаний и завил, что для России они угрозы не несут.

«Как и любая другая страна, КНДР имеет право на плановые испытания. Я думаю, это были именно они. Никакой угрозы для Российской Федерации не вижу.

Главное, чтобы не было обострений на корейском полуострове между Северной и Южной Кореей. Мы находимся рядом с Северной, у нас общая граница, поэтому обострения опасны и для России. А ракета опасности не представляет. Такие ракеты находятся в военном арсенале многих стран. На это нужно спокойно реагировать», — отметил сенатор.