«Заставить их плохо спать»: что мешает отношениям Байдена с Ким Чен Ыном

В Северной Корее предупредили США, чтобы они воздержались от «провокаций», если хотят спать спокойно ближайшие несколько лет. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Поводом для недовольства Пхеньяна стали совместные военные учения Южной Кореи и США.

«Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать», — сказала она.

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Вашингтон сообщил о безуспешных попытках Белого дома начать диалог с Северной Кореей.

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«Дипломатия — всегда наша цель. Мы хотим снизить риск эскалации. Но на сегодняшний день мы не получили никакого ответа», — сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Он также подчеркнула, что переговоры «продолжаются более года без активного диалога с Северной Кореей, несмотря на многочисленные попытки США».

CNN со ссылкой на источник в администрации президента сообщает, что Вашингтон предпринял несколько попыток связаться с Пхеньяном «по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке», через миссию в ООН. Однако КНДР не отвечает на эти шаги.

Помимо того, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения, госсекретарь Соединенных Штатов Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остни проводят встречи со своими японскими и южнокорейскими коллегами. И подобные заявления о нежелании КНДР идти на контакт в США рассчитаны именно на партнеров Вашингтона в регионе, считает руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Намеренные утечки представителя американской администрации связаны не с КНДР, а с предстоящими визитами госсекретаря США Блинкена и министра обороны США Остина в Японию и Южную Корею. Вот куда адресованы эти так называемые новости о якобы нежелании Северной Кореи разговаривать с американцами. Дело в том, что администрация южнокорейского президента, которому осталось находиться у власти всего лишь где-то год и четыре месяца, уже давно добивается от США согласия на возобновление межкорейских контактов и сотрудничества. А при Трампе это все очень сильно тормозилось», — рассказывает эксперт «Газете.Ru».

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин действительно пришел к власти в 2017 году, делая ставку на нормализацию отношений с КНДР. От своей риторики политик так и не отказался, несмотря на ракетные испытания, проводимые Пхеньяном, в том числе и в день похорон матери южнокорейского президента, или взрыв здания Межкорейского офиса связи в Северной Корее — результат первой встречи Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном, который символизировал и новую эру в межкорейских отношениях.

«Южная Корея надеется, что с Байденом удастся договориться, и хотя бы отчасти реализовать предвыборную программу президента Мун Чжэ Ина, которая предусматривала налаживание отношений с Северной Кореей. Американцы этому всячески препятствовали и препятствуют, — отмечает Александр Жебин. — Байден и США в целом по-прежнему добиваются того, чтобы союзники согласовывали их политику в отношении Северной Кореи с линией Вашингтона. И здесь для американцев важно показать, что они такие белые и пушистые и вроде выступают за диалог с Северной Кореей, а злонамеренные северокорейцы отказываются.».

Что касается самого диалога Вашингтона и Пхеньяна, то здесь перспектив на какие бы то ни было ощутимые результаты все же пока не предвидится считает эксперт.

Администрация США все еще проводит обзор политики Белого дома в отношении Северной Кореи при Дональде Трампе, которая была насыщена историческими событиями, яркими жестами, обменом оскорблениями и комплиментами. Лидеры встречались трижды. В последний раз, в 2019 году, Дональд Трамп и Ким Чен Ын позировали для журналистов в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Так бывший глава Белого дома стал первым президентом США, который побывал на территории Северной Кореи.

Журналист-расследователь и редактор The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Ярость» утверждал, что лидер КНДР и американский президент за несколько лет успели обменяться 27 письмами. В них Ким Чен Ын обращается к Трампу «Ваше Превосходительство» и заявляет, что «не может забыть того исторического момента», когда ему «довелось крепко сжимать руку» американского лидера. Трамп, в свою очередь, предлагал ему «сходить вместе в кино или сыграть партию в гольф».

Отношения северокорейского лидера с Джо Байденом уже складываются в противоположном ключе.

«Он [Дональд Трамп] легитимизировал Северную Корею, он говорил о своем «хорошем приятеле», который является бандитом, просто бандитом, и говорил о том, как всё улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо легче, чем раньше», — говорил Джо Байден о Ким Чен Ыне в ходе предвыборной кампании.

Бывший вице-президент также заявил, что смог бы встретиться с главой КНДР при условии, если Ким Чен Ын даст согласие на сокращение ядерного потенциала.

Северокорейский лидер, в свою очередь, за полторы недели до инаугурации Джо Байдена пообещал продолжить ядерное вооружение и назвал США «самым большим врагом» КНДР. Выступая на съезде Трудовой партии в начале января, Ким Чен Ын заявил, что «независимо от того, кто в США находится у власти, истинная природа США и их основополагающая политика в отношении Северной Кореи никогда не меняются».

Именно в этих словах и кроется объяснение причин, по которым диалог по денуклеаризации КНДР в ближайшее время ни к чему не приведет.

«Американцы пока ничего Северной Корее предложить не могут. Они сами говорили еще при Обаме, что им не нужны переговоры ради переговоров. А сейчас они предлагают возобновить контакты, но ничего реального северокорейцам не предлагают. <…> Северокорейцы с таким подходом не согласны. Они уже устали от этих маленьких шагов, которые тут же забираются обратно. Более того, санкционное давление при Трампе еще усилилось», — отмечает эксперт.

Яркой демонстрацией того, как переговоры между сторонами сводятся к торгу и в конечном итоге приходят к тупику, стала вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое. Тогда делегации покинули переговоры, не появившись на запланированном совместном обеде.

Дональд Трамп позже сообщил, что Пхеньян предложил закрыть ядерный центр в Йонбене в обмен на снятие всех американских санкций, что президент США расценил как неравноценную сделку. В заявлении КНДР же отмечалось, что Вашингтону была предложена отмена лишь секторальных санкций, введенных в 2016-2017 годах.

«Байден тоже, в общем то, уже фактически в ходе предвыборной кампании выступал с личными нападками на северокорейского лидера. Поэтому северокорейцы ждут, когда же американцы, как они выражаются, поменяют систему подсчета и начнут предлагать что-то реальное, что действительно свидетельствовало бы о том, что Америка готова отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и готова к нормализации отношений», — рассказывает Александр Жебин.

Между тем, представители администрации Джо Байдена неоднократно заявляли, что целью США остается полное ядерное разоружение КНДР, что, по мнению эксперта, крайне маловероятно.

«В целом, северокорейцы не готовы полностью отказаться от ядерного оружия. Они считают, что с ними должны разговаривать как с де-факто ядерной державой, и речь может идти только о каком-то ограничении вооружений, снижении угрозы возникновения конфликта — все, что, укладывается в понятие контроля над вооружениями. Вот об этом они готовы разговаривать с американцами, но, в свою очередь, американцы пока к этому не готовы или еще не сформулировали свои подходы к такому варианту, при котором денуклеаризация откладывается на более отдаленную перспективу», — резюмирует эксперт.