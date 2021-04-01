Иностранные дипломаты бегут из КНДР

Из-за дефицита товаров и лекарств посольства 12 государств прекратили свою работу в Северной Корее. По информации посольства России в Пхеньяне,

в КНДР также уже не осталось представителей международных гуманитарных организаций.

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«Теперь уже трудно сказать, каким по счету это был коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР. Ясно одно — он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении дипмиссии России в Facebook.

По данным посольства, 18 марта КНДР покинули 38 иностранных граждан, а на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции появились замки.

В настоящий момент в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четверо временных поверенных — в большинстве диппредставительств персонал сокращен до минимума.

При этом посольство России в Пхеньяне продолжает выполнять все свои функции в полном объеме, сохраняя работоспособность коллектива. «Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, в КНДР приняты чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, они прежде всего направлены на то, чтобы не допустить проникновения COVID-19 в страну. Границы фактически закрыты, практически полностью прекращено любое сообщение с соседними странами — Россией и Китаем.

«Эти меры объясняются тем, что оснащенность системы здравоохранения Северной Кореи современной техникой, которая нужна для лечения коронавируса, оставляет желать лучшего, в особенности в провинциях. Вероятно, власти КНДР опасались того, что если случится какое-то широкое проникновение вируса, то они не смогут с этим справиться», — пояснил эксперт.

Трудности дипломатии

Помимо закрытия границ и жестких ограничений по сообщению с другими государствами, с ноября прошлого года в столице КНДР действует режим повышенной готовности. Так, в Пхеньяне приостановлена работа заведений общественного питания и ограничено передвижение людей.

С точки зрения старшего научного сотрудника Центра корееведения ИДВ РАН Константина Асмолова, рассматривая ситуацию вокруг исхода иностранных дипломатов из КНДР, надо иметь в виду, что нормальный комплекс посольских зданий с большой территорией в Северной Корее есть только у диппредставительств России и Китая. Это именно своя территория, которая более-менее приспособлена к автономному существованию.

«Все остальные дипломаты живут в большом дипломатическом кондоминиуме и имеют значительно худший режим контактов с местным населением, в том числе это касается выходов в город. Поэтому значительная часть дипломатических представительств состоит из четырех-пяти человек, которые просто находятся в КНДР в режиме «чтобы были». После того как Северная Корея закрыла границы, в стране действительно случился кризис товаров внешнего происхождения, и это затронуло иностранных дипломатов, которые испытывают проблемы с возможностью закупаться товарами в корейских магазинах», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Для представителей российской дипмиссии тут действуют некоторые послабления, продолжил Асмолов, а остальные дипломаты оказались в непростом положении, так как, в основном, приобретали иностранные продукты в специализированном магазине для дипломатов.

«На фоне такой ситуации дипломаты из Северной Кореи убегали группами, в особенности те, кто находится в стране «для мебели» — они решили переждать пандемию где-нибудь еще.

Тут надо понимать, что границы КНДР практически полностью закрыты и более-менее стандартный путь — это автобус в Китай, который приходит в определенное время и забирает всех желающих. Однако по прибытии в КНР их ожидает две недели карантина в довольно тяжелых китайских условиях», — отметил эксперт.

Выезд россиян

Впрочем, несмотря на более-менее неплохое положение российской дипмиссии в КНДР, дипломаты из России также сталкиваются с рядом трудностей. По словам Александра Жебина, российские дипломаты, их иностранные коллеги и сотрудники международных организаций уже длительное время не могут произвести замену персонала, отработавшего свои сроки.

«Северокорейцы, опасаясь, что не смогут справится с пандемией, сделали упор на очень жесткие меры, чтобы нивелировать угрозу. В целом, в условиях КНДР определенный шанс на успех такого подхода существует, поскольку страна граничит всего с тремя государствами, с двумя из которых граница идет по реке, а от Южной Кореи их отделяет демилитаризованная зона», — указал эксперт.

В конце февраля ряд российских дипломатов покинули КНДР на дрезине, с ее помощью преодолев границу между Россией и Северной Кореей. В посольстве выезд дипломатов называли плановым мероприятием. Собственно, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила «Газете.Ru», что выезд членов российской дипмиссии не был связан со сложной ситуацией в КНДР.

По словам Константина Асмолова, дипломаты воспользовались этим способом, потому что единственная альтернатива — путь на автобусе в Китай, что опять-таки предполагает жесткий двухнедельный карантин перед отправкой на родину.

«Насколько я знаю, у кого-то из наших дипломатов были некоторые проблемы медицинского плана, поэтому ситуация была экстраординарная, которую Россия смогла решить благодаря неплохому уровню развития отношений с Северной Кореей», — подчеркнул эксперт.