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Политика

«У нас серьезные вопросы к русским»

В Киеве заявили, что Украина потеряла 15,5 млн человек из-за голодомора

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Markus Schreiber/AP
Украинская молодежь должна повседневно подавать иски по отношению к России из-за событий XX века. Такое мнение высказал историк Ростислав Мартинюк, заявивший, что к 2021 году численность населения страны должна была бы составлять не менее 100 млн человек. Он привел данные о количестве жертв «террористического голода». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинцев в 2021 году могло бы быть не менее 100 млн – страна потеряла из-за голодомора 15,5 млн человек. Такие данные привел на своей странице в Facebook киевский историк Ростислав Мартинюк.

«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским. Все еще впереди», — написал он.

По его оценкам, украинская молодежь должна повседневно подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.

Мартинюк прокомментировал данные о количестве жертв террористического голода:

«Геноцид украинской нации: 1921-1923 годы - 3,5 млн человек; 1932-1933 - 10,5 млн человек; 1946-1947 - 1,5 млн», — указал он.

«Под выводами ученых — подписи ведущих криминалистов, юристов и демографистов. Жаль, что мы одерживаем наши принципиальные победы в атмосфере тайны. Но после Международного форума все раскрыто», — отметил он.

Историк также рассказал о зале памяти Музея Голодомора-Геноцида, в котором информация представлена в интерактивном формате, с использованием в том числе световых инсталляций и звуковых систем.

В 1932-1933 годах основные зерновые районы СССР, в том числе и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в стране погибли, по разным оценкам, от 7 млн до 8 млн человек различных национальностей.

Точных данных о количестве погибших от голода в УССР нет. По оценкам современных демографов, вероятный уровень избыточной смертности для Украинской ССР в 1933 году составил 2,2 млн человек. При этом в некоторых публикациях и фильмах число жертв оценивалось от 7 млн до 10 млн человек.

Власти Украины объявили голодомор «геноцидом и актом тоталитарного террора» против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В Москве действия Киева назвали «попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы».

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