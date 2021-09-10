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Политика

«Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом»

Лавров указал, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне

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Комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «такие огульные заявления не заслуживают внимания». В то же время министр иностранных дел отметил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. Однако вся череда законодательных инициатив Зеленского «направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей», добавил Лавров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. Глава дипломатического ведомства 10 сентября указал, что в этих высказываниях «слышит отголоски КВН». Он отметил, что подобные «огульные заявления не заслуживают внимания».

Что сказал Зеленский

Зеленский ранее в пятницу допустил возможность полноценной войны Украины с Россией — об этом он заявил в ходе форума YES Brainstorming. Он добавил, однако, что считает ошибочным такой вариант развития событий, «наибольшей ошибкой именно Российской Федерации».

«После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии», — предостерег президент Украины.

Он добавил, что хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем «поехать отдыхать» — об этом украинский лидер сказал, отвечая на вопрос о планах баллотироваться на второй срок.

Как отреагировал Лавров

«Я считаю, что эти комментарии — они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — сказал глава МИД РФ на форуме современной журналистики «Вся Россия - 2021».

Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский, который

«пришел совсем под другими лозунгами к власти,

который получил поддержку и на востоке Украины, теперь делает заявления, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию».

По словам российского министра, вся череда законодательных инициатив Зеленского «направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей».

«Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось», — отметил Лавров.

В то же время глава МИД РФ отметил, что

Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — напомнил он. «Поэтому, если народ имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Германия и Франция предлагают провести встречу «нормандской четверки» на полях Генассамблеи ООН, но пока разговор с их стороны нельзя назвать серьезным, добавил министр иностранных дел.

«Мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить,

они-то как относятся к тому, что творит Зеленский и его команда,

просто законодательно перечеркивая свои возможности по выполнению минских договоренностей. Они говорят: ну нет, надо собраться и там посмотреть. Но это разговор совершенно непрофессиональный», — заключил он.

В свою очередь, российские парламентарии также раскритиковали Зеленского. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» политиков, такое развитие событий возможно только в случае нападения со стороны Киева. А само заявление украинского лидера они назвали «недопустимым и безумным».

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