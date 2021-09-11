МИД: IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования» указывают на США

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что «сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование» в основном идут из США». Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, у Москвы есть «неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами». В связи с этим вчера в МИД был экстренно вызван американский посол.

США поддерживают проект «Умное голосование», разработчики которого «так или иначе связаны с Пентагоном». Об этом в субботу, 11 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Вашингтона во внутренние дела России, в частности в предстоящие выборы в Госдуму. Как заявили на Смоленской площади, у Москвы есть «неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами».

«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. Роскомнадзор установил IP-адреса: сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование» в основном идут из США», — отметила Захарова в эфире Радио России.

Кроме того, она назвала США самой крупной территориальной группой, «откуда идут попытки обхода блокировок приложения».

«Ясно, что ни посол Салливан, ни Госдеп во главе с Энтони Блинкеном, ни президент Джозеф Байден

не контролируют те цифровые гиганты, которые поставили во главе угла в МИДе при вызове посла для беседы», — такое мнение, в свою очередь, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил политолог Дмитрий Дробницкий.

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) — организации, признанной экстремистской в России. В ведомстве также предостерегли зарубежные IT-компании от вмешательства в выборы в Госдуму.

О том, что нет сомнений в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы в РФ извне, говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Система, которая «хеджирует» эти риски, уже достаточно отлажена, добавил он. В то же время надо «четко осознавать, что такие риски действительно есть», сказал представитель Кремля.

Ранее, 5 сентября, арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать ссылку на «Умное голосование» в поисковой выдаче. Как убедился корреспондент «Газеты.Ru», по состоянию на 11 сентября «Яндекс» выполнил решение суда, Google — нет.

«Говорят о вмешательстве Запада в наши выборы. Суть приложения в том, чтобы рассказать людям о самом сильном оппоненте власти в том или ином одномандатном округе. А дальше избиратели сами решают, нужен ли им такой кандидат, голосовать за него или нет. По своему смыслу это проект информационный, он выполняет консультативные функции, не более того. И даже в оппозиционной среде нет единого мнения о том, полезное ли это приложение, достаточно оно «умное» или нет. Высказывается много точек зрения о его низкой эффективности. Но реакция действующей власти сама по себе говорит нам как раз об обратном», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Григорий Александров.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.

В единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут избирать депутатов заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

За неделю до голосования ВЦИОМ представил рейтинги партий. Уровень поддержки «Единой России» составил 29,3%, по данным Фонда «Общественное мнение» — 29%. Рейтинг КПРФ оценивается социологами в 16,6%, ЛДПР — в 7,8%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — в 6,1%.

В ходе квартирного опроса уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 30%, КПРФ – 17,4%, ЛДПР – 12,2%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,9%, отмечается в релизе ВЦИОМ. Остальные партии, по предварительным оценкам, вряд ли смогут рассчитывать на преодоление 5-процентного барьера для прохождения в Госдуму.