Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-тренер сборной Аргентины: разумеется, партнерам Месси придется работать больше 01:26
Умер актер «Полицейской академии» Арт Метрано 01:25
Рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20 01:12
Очередной бизнесмен из «лондонского списка» Титова вернулся в Россию 01:01
Постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов* 00:53
Футболист «Барселоны» рассказал, ради чего игроки готовы отказаться от денег 00:48
Минюст США через суд добивается отмены техасского закона об абортах 00:38
В США на год продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 00:37
Запущенный ракетой «Союз-2.1в» спутник принят на управление Минобороны 00:25
Спортивный директор «Баварии» высказался об идее проводить ЧМ раз в два... 00:23
Политика

В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы

Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Андронов/ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 сентября, что «сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет». Он добавил, что система, которая «хеджирует» эти риски, уже достаточно отлажена. Представитель Кремля подчеркнул, что никто не ограничивает СМИ в их работе. Добавим, что в четверг Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в парламентские выборы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сомнений в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы в РФ нет – об этом в четверг вечером, 9 сентября, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы», — приводит его слова РИА «Новости».

Система, которая «хеджирует» риски вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму извне, уже достаточно отлажена – в то же время надо четко осознавать, что такие риски действительно есть, добавил представитель Кремля.

«Риск, очевидно, постоянный для нас. Слава Богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски «хеджируют», говоря экономическим языком», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «в том, что касается СМИ, которые признаны иноагентами, никто не ограничивает их в работе, и это очень важно». То же самое, по его словам, относится и к иностранным средствам массовой информации. «У нас по закону иностранные и отечественные СМИ пользуются одинаковыми правами в своей работе», — указал пресс-секретарь президента.

Добавим, что в четверг Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в выборы в России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ПАСЕ пришлет пятерых наблюдателей

Как стало известно ранее, группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов.

«По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», — сообщила пресс-служба ПАСЕ.

В организации отметили, что на фоне продолжающейся пандемии, а также отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегаты ПАСЕ «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию». Однако они рассчитывают, что их присутствие в качестве наблюдателей «будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры ПАСЕ».

Европейские наблюдатели планируют за три дня встретиться с «ключевыми политическими деятелями», включая парламентские и непарламентские партии, различными наблюдателями, представителями СМИ и гражданского общества, представителями ЦИК. По итогам поездки в Россию будет подготовлена служебная записка, которую представят на заседании Бюро ПАСЕ. Также выводы наблюдателей включат в доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который готовит мониторинговый комитет организации.

Прогнозы социологов

Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолеют пять партий – соответствующий прогноз 9 сентября опубликовал ВЦИОМ. Социологи ожидают, что явка на выборы составит от 48% до 51%.

Наибольшие шансы пройти в нижнюю палату парламента – у «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также у партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые Люди».

Согласно последнему опросу россиян, их политические предпочтения выглядят следующим образом: «Единая Россия» (о готовности поддержать ее заявили 29,4% респондентов, по версии Фонда «Общественное мнение» - 30%), КПРФ (16,5%), ЛДПР (10%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,5%), «Новые люди» (5,2%).

На основании этих данных аналитики спрогнозировали, как распределятся голоса пришедших на избирательные участки:

«Единая Россия» - 42% (возможный диапазон варьируется между 41% и 44%);
КПРФ - 19% (18% - 22%);
ЛДПР - 11%, (10% - 13%);
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 8% (7% - 9%);
«Новые люди» - 5% (4% - 6%).

Как отмечается в релизе ВЦИОМ, в целом за партии, не представленные в Госдуме на данный момент, проголосуют порядка 19% россиян. В частности, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» может получить 4%, «Яблоко» и «Зелёные» - по 3%. Прогноз для остальных конкурентов - 1% или меньше.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

«Очень важно, чтобы российские избиратели не остались дома, чтобы они пришли и голосовали», — отметил в эфире «Эха Москвы» член федерального политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг.

По данным социологов, готовность россиян к акциям протеста с политическими требованиями выросла – в августе о своем потенциальном участии в них заявили 19% респондентов (в январе – 15%), прежде всего – те, кто считает, что страна движется в неверном направлении. При этом 27% россиян полагают, что такие протесты возможны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ
И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700
Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже
«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели
Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
Российский военный погиб в Сирии
Путин не поедет на похороны Зиничева, но посетит церемонию прощания
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Бывший тренер сборной России Хиддинк объявил о завершении карьеры
Новости и материалы
Экс-тренер сборной Аргентины: разумеется, партнерам Месси придется работать больше
Умер актер «Полицейской академии» Арт Метрано
Рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20
Очередной бизнесмен из «лондонского списка» Титова вернулся в Россию
Постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов*
Футболист «Барселоны» рассказал, ради чего игроки готовы отказаться от денег
Минюст США через суд добивается отмены техасского закона об абортах
В США на год продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября
Запущенный ракетой «Союз-2.1в» спутник принят на управление Минобороны
Спортивный директор «Баварии» высказался об идее проводить ЧМ раз в два года
Российским бронетранспортерам в Таджикистане улучшат защиту
В РПЦ выступили против законопроекта о профилактике домашнего насилия
Космонавт сфотографировал отказавшие на модуле «Наука» датчики
Путин и Лукашенко после совместной пресс-конференции продолжили общение
Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко
Глава МИД Украины заявил о необходимости переговоров Зеленского с Путиным
Песков заявил о риске внешнего вмешательства в российские выборы
Наставник «Ромы» Моуринью назвал Шомуродова одним словом
Все новости
«Использовали плиту как своего рода костер»
В чем причины взрыва в Ногинске и как избежать его повторения в будущем
Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation
Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»
Деятели культуры ответили Певцову на предложение о цензуре в искусстве
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
«Потепление в выходные нельзя назвать бабьим летом»
Синоптик рассказал об обвале полярного холода в Москве на следующей неделе
Харизма, сбивающая с ног: Адаму Сэндлеру — 55
Актер и автомобильный фанат: эксклюзивный гараж Жан-Поля Бельмондо
Наследникам Жан-Поля Бельмондо достанутся коллекционные автомобили
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки
Риелторы зафиксировали снижение цен на новостройки в столице
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2021»
«Медузы разогнали отдыхающих»: на Украине выдвинули экзотические претензии к России
На Украине назвали нашествие медуз предметом возможного иска к России
Как лесные грибы стали мировым деликатесом
Грибные блюда как новый гастрономический тренд
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях