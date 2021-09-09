В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 сентября, что «сомнений в попытках вмешательства в выборы в России нет». Он добавил, что система, которая «хеджирует» эти риски, уже достаточно отлажена. Представитель Кремля подчеркнул, что никто не ограничивает СМИ в их работе. Добавим, что в четверг Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в парламентские выборы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сомнений в попытках вмешательства в предстоящие парламентские выборы в РФ нет – об этом в четверг вечером, 9 сентября, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы», — приводит его слова РИА «Новости».

Система, которая «хеджирует» риски вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму извне, уже достаточно отлажена – в то же время надо четко осознавать, что такие риски действительно есть, добавил представитель Кремля.

«Риск, очевидно, постоянный для нас. Слава Богу, система достаточно отлажена с точки зрения механизмов, которые эти риски «хеджируют», говоря экономическим языком», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «в том, что касается СМИ, которые признаны иноагентами, никто не ограничивает их в работе, и это очень важно». То же самое, по его словам, относится и к иностранным средствам массовой информации. «У нас по закону иностранные и отечественные СМИ пользуются одинаковыми правами в своей работе», — указал пресс-секретарь президента.

Добавим, что в четверг Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в выборы в России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ПАСЕ пришлет пятерых наблюдателей

Как стало известно ранее, группа международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы посетит Москву с 17 по 19 сентября для оценки проведения парламентских выборов.

«По решению Бюро ассамблеи делегация из пяти участников во главе с Пьер-Аленом Фридезом (Швейцария, группа «Социалистов, демократов и зеленых») в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву с 17 по 19 сентября», — сообщила пресс-служба ПАСЕ.

В организации отметили, что на фоне продолжающейся пандемии, а также отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегаты ПАСЕ «не смогут провести полномасштабную наблюдательную миссию». Однако они рассчитывают, что их присутствие в качестве наблюдателей «будет содействовать процессу политического диалога между Россией и ассамблеей, в том числе в рамках мониторинговой процедуры ПАСЕ».

Европейские наблюдатели планируют за три дня встретиться с «ключевыми политическими деятелями», включая парламентские и непарламентские партии, различными наблюдателями, представителями СМИ и гражданского общества, представителями ЦИК. По итогам поездки в Россию будет подготовлена служебная записка, которую представят на заседании Бюро ПАСЕ. Также выводы наблюдателей включат в доклад о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который готовит мониторинговый комитет организации.

Прогнозы социологов

Пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолеют пять партий – соответствующий прогноз 9 сентября опубликовал ВЦИОМ. Социологи ожидают, что явка на выборы составит от 48% до 51%.

Наибольшие шансы пройти в нижнюю палату парламента – у «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также у партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые Люди».

Согласно последнему опросу россиян, их политические предпочтения выглядят следующим образом: «Единая Россия» (о готовности поддержать ее заявили 29,4% респондентов, по версии Фонда «Общественное мнение» - 30%), КПРФ (16,5%), ЛДПР (10%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,5%), «Новые люди» (5,2%).

На основании этих данных аналитики спрогнозировали, как распределятся голоса пришедших на избирательные участки:

«Единая Россия» - 42% (возможный диапазон варьируется между 41% и 44%);

КПРФ - 19% (18% - 22%);

ЛДПР - 11%, (10% - 13%);

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» - 8% (7% - 9%);

«Новые люди» - 5% (4% - 6%).

Как отмечается в релизе ВЦИОМ, в целом за партии, не представленные в Госдуме на данный момент, проголосуют порядка 19% россиян. В частности, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» может получить 4%, «Яблоко» и «Зелёные» - по 3%. Прогноз для остальных конкурентов - 1% или меньше.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

«Очень важно, чтобы российские избиратели не остались дома, чтобы они пришли и голосовали», — отметил в эфире «Эха Москвы» член федерального политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг.

По данным социологов, готовность россиян к акциям протеста с политическими требованиями выросла – в августе о своем потенциальном участии в них заявили 19% респондентов (в январе – 15%), прежде всего – те, кто считает, что страна движется в неверном направлении. При этом 27% россиян полагают, что такие протесты возможны.