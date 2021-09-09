Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в российские выборы

Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в выборы в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генпрокуратуры РФ отправили некоторым иностранным компаниям, включая провайдеров DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями не предоставлять пользователям возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории РФ.

В обращениях, в частности, говорится, что во время предвыборной кампании не допускается оказание услуг, которые нарушают российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, публикацией агитационных материалов в сети.

В пресс-службе заявили, что Роскомнадзор «настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений». Неисполнение этими организациями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением российского законодательства. Неисполнение требований также может рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию, предупредили в ведомстве.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный порядок выборов. В частности, на выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования — на дому. Так называемое «пеньковое» голосование на этот раз использоваться не будет.