Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны

Александр Лукашенко поручил полностью блокировать границы с соседними государствами — в первую очередь речь идет об Украине и Польше. По его словам, с сопредельной стороны на территорию республики не должна ступить «ни одна нога». Эксперты считают, что главная причина такого решения — не дать белорусам возможности сбежать в страны Евросоюза.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна <...> Закройте каждый метр границы», — сказал Александр Лукашенко белорусским силовикам, которых пригласил, чтобы «обсудить ситуацию, складывающуюся на западной и, отчасти, на южной границе».

«Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», — заявил президент Белоруссии.

С чем связано решение Лукашенко

Решение о закрытии границ было принято на следующий день после того, как на литовско-белорусской границе был найден житель Ирака, который через какое-то время скончался. Белорусские пограничники заявили, что обнаружили человека сильно избитым, он якобы шел из Литвы. Министр обороны прибалтийской республики назвал это заявление провокацией. Аналогичные обвинения в адрес Литвы выдвинул и Лукашенко.

«Дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал он на совещании с силовиками.

Этот инцидент — лишь последний эпизод миграционного кризиса, развернувшегося в прибалтийских странах в этом году. Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз и даже начала строительство забора на границе с Белоруссией. ЕС обвинил руководство Белоруссии в потворстве нелегальной миграции. С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки — в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год.

Из заявления Лукашенко следует, что Белоруссия намерена закрыть границу, чтобы не допустить обратного выдворения из ЕС нелегальных мигрантов через белорусские пункты пропуска. «Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают», — сказал Лукашенко.

Такой точки зрения придерживается и политолог Александр Храмчихин. По его словам, смысл заявления Лукашенко — не допустить возвращения в Белоруссию тех, кто переходит белорусско-литовскую границу.

«Сейчас смысл в первую очередь в том, чтобы не возвращался тот, кого белорусы переправляют в Литву — то есть жителей, допустим, Ирака. Вот здесь главное, чтобы они не возвращались, а шли только в одну сторону», — сказал политолог «Газете.Ru».

Кроме того, по мнению Храмчихина, блокировка границы нужна Лукашенко по политическим причинам.

«Из Украины могут идти так называемые белорусские оппозиционеры. Насколько будет эффективен заслон — смотря какие будут задействованы ресурсы и как осуществлен процесс», — пояснил политолог.

Другие опрошенные изданием эксперты усомнились, что реальная причина закрытия границ связана с миграционным кризисом.

Например, военный эксперт Александр Гольц считает, что главный смысл тотального контроля границы — «демонстрация желания полностью изолироваться».

«Будем откровенны, устройство границы по советской модели — это желание не столько не позволить врагам проникнуть на свою территорию, сколько не допустить, чтобы кто-то смог сбежать из «счастливого Советского Союза».

Я думаю, что на сегодняшний день именно эта задача ставится Лукашенко перед своими подчиненными», — пояснил Гольц.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что никаких реальных угроз со стороны стран ЕС для Белоруссии не существует. Более того, по мнению эксперта, угрозой для ЕС является сам Лукашенко.

«Нет никаких угроз со стороны стран-соседей. Угрозы создает сам Лукашенко за счет гибридной войны — он привозит мигрантов из Ирака и Сирии, рейсы были из Багдада, сейчас их планируют отменить. Мигрантов высаживают и отправляют в Европу», — пояснил Болкунец «Газете.Ru».

По его словам, ситуацию на границе с соседними странами обостряют учения белорусских пограничников.

«Лукашенко готовит провокацию на границе со странами НАТО. Он хочет продемонстрировать, что именно с ним страны Европы ведут переговоры, потому что сейчас они не считают его президентом и называют самозванцем. Ситуация с мигрантами — это шантаж», — уверен эксперт.

За сутки до инцидента белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения в Гродненской области, где проходит граница с Литвой и Польшей. Они должны продлиться до 12 августа.

Возможно ли полное закрытие границ

Политолог Александр Храмчихин считает, что Лукашенко вполне по силам полностью заблокировать границу Белоруссии с соседними странами.

«При желании можно все, что угодно, вопрос в ресурсах. Украинско-белорусская граница местами проходит в довольно сложных природных условиях — там болота. Но тем не менее, повторяю, при желании можно все, что угодно.

Можно поставить высокий забор с колючей проволокой сверху, тогда нужно будет меньше людей и техники, но сам по себе забор дорогой. А можно выставлять людей и технику, но тоже не любую — танки вряд ли для этого нужны. Можно сделать вообще непроницаемую границу, как между двумя Кореями, но это очень дорого», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Александр Гольц отметил, что для «сплошной границы» нужно будет оборудовать вдоль нее контрольно-следовую полосу и оснастить ее видеокамерами и пунктами наблюдения.

«Существует богатый советский опыт. Контрольно-следовая полоса, камеры, постоянные наряды, которые патрулируют границу. Все это делает границу трудно пересекаемой и труднодоступной. Все это сейчас можно сделать — чего-чего, а опыта обустройства границы у КГБ Белоруссии предостаточно», — отметил Гольц.

По его словам, в советское время обустройство одного километра границы стоило около 1 млн рублей. «Сейчас, наверное, это будет стоить около $1 млн. Это, конечно, единовременные траты. Но к этому нужно прибавить людские ресурсы, размещение погранзастав и так далее», — оценил эксперт.