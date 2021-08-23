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Политика

От НАТО до Афганистана. О чем поговорили Лукашенко и Путин

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границах Белоруссии с НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

РИА «Новости»
Президенты России и Белоруссии созвонились 23 августа, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, а также «сверить часы» по актуальной тематике двусторонней повестки. Владимир Путин и Александр Лукашенко подробно остановились на ситуации на границах Белоруссии с НАТО, отмечает Telegram-канал «Пул первого». Лидеры двух стран договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время, уточнила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 августа, провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

По его данным, лидеры двух стран договорились провести разговор еще во время утреннего саммита ОДКБ, чтобы продолжить обсуждение ситуации в Афганистане, «сверить часы» по актуальной тематике двусторонней повестки, в частности, экономическим и военно-политическим вопросам.

Президенты обсудили экономическую составляющую взаимоотношений двух стран. «Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время. Также обсудили предстоящие учения «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко «отдельно и подробно остановились на ситуации на границах Беларуси с НАТО», отмечает «Пул первого».

«Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Лукашенко и Путин договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время», — передает Telegram-канал.

В свою очередь, пресс-служба Кремля проинформировала, что президенты «обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане».

«Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства, — рассказали в пресс-службе президента РФ.

«Газета.Ru» рассказывает, что подразумевалось под темами беседы двух лидеров.

О ситуации в Афганистане

15 августа войска запрещенного в России движения «Талибан» (организация запрещена в России) взяли Кабул и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент республики Ашраф Гани бежал из страны, многие государства срочно эвакуировали своих граждан и представителей дипмиссий.

Россия выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев из Кабула в третьи страны — об этом 19 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Афганистане находятся около 100 граждан РФ.

Миграционный кризис на границах с НАТО

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями. Миграционный кризис обострился после санкций ряда западных стран, последовавших в отношении властей Белоруссии в ответ на экстренную посадку самолета авиакомпании Ryanair.

Так, с начала этого года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов: это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020-й.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией были зарегистрированы 1935 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Погранохрана предотвратила 1175 попыток пересечения границы, 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры, следует из информации ведомства.

«Запад-2021»

Более 1 300 военнослужащих и свыше 200 единиц специальной техники задействовано в совместных белорусско-российских учениях, которые начались 23 августа в Брестской и Минской областях. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны Белоруссии, главная цель этих маневров - проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, а также подготовка к совместным стратегическим учениям «Запад-2021». Они состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Стратегические учения «Запад-2021» укажут западным партнерам на бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области, заявил ранее замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов.

«Они хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калининградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять. Полагаю, что в ходе учений «Запад-2021» мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — сказал Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что группировка Вооруженных сил РФ в Калининградской области и Балтийский флот самодостаточны и способны к выполнению задач по предназначению. Сценарий предстоящих маневров не предполагает конкретизации противника, добавил в свою очередь первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин. По его словам, в учениях будут задействованы около 200 тыс. военнослужащих, порядка 80 единиц авиатехники, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей.

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