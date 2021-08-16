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Политика

Интриги и расклады: как Россия идет на выборы

Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
В ЦИК прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. Сами выборы в нижнюю палата парламента пройдут в Единый день голосования — 19 сентября, помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

В жеребьевке Центризбиркома участвовали 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящих выборах в Госдуму. Партии в избирательных бюллетенях будут представлены в следующей последовательности:

1. КПРФ
2. «Зеленые»
3. ЛДПР
4. «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. Справедливая Россия — За правду»
7. «Яблоко»
8. «Партия Роста»
9. «Российская партия свободы и справедливости»
10. «Коммунисты России»
11. «Гражданская платформа»
12. «Зеленая альтернатива»
13. «Родина»
14. «Партия пенсионеров»

Снятые кандидаты

По данным ВЦИОМ, на данном этапе в Госдуму точно проходят четыре ставшие уже традиционными для нижней палаты парламента партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Преодоление порога в 5% голосов другими партиями — пока под вопросом, говорит «Газете.Ru» социолог Денис Волков.

«Возможно, в каких-то округах кто-то пройдет из других партий, кроме этих четырех, хотя это маловероятно. Может, это будут два-три человека. Картина статичная, предпочтения почти не меняются. Скорее всего, будет похоже на то, что есть сейчас», — отметил эксперт.

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Интерес со стороны общества привлекает массовое снятие кандидатов какой-либо партии с предвыборного пробега. При этом говорить, что это каким-либо образом заметно скажется на рейтингах этой партии на долгую перспективу, вряд ли приходится, говорит директор ЭАЦ «Северо-Запад», политолог Екатерина Колесникова.

«Электоральная память избирателей в таких случаях весьма короткая. В лучшем случае процент в «минус» или в «плюс» будет заметен в ближайшем будущем и, пожалуй, все», — отметила она.

Снятие кандидатов в этой избирательной кампании стало одним из привлекающих к себе внимание инфоповодов. В участии в выборах в Госдуму, в частности, было отказано директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину. По решению Мосгорсуда, избираться в Госдуму в этом году не сможет лидер псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. В регистрации отказали еще нескольким «яблочникам». Например, выдвигавшемуся кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга действующему члену парламента Борису Вишневскому.

Выборы глав регионов

Одна из самых обсуждаемых гонок — за пост губернатора Хабаровского края, с которого в прошлом году сняли Сергея Фургала. За должность поборются восемь кандидатов: Владимир Чернышов от «Новых людей», Петр Перевезенцев от КПРФ, Владимир Парфенов от «Партии пенсионеров», Бабек Мамедов от «Родины», Игорь Логвинов от «Зеленой альтернативы», Марина Ким от справороссов, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Микаел Багдасарян от «Зеленых».

«Главная интрига — это Хабаровск. Но не потому, что там сильные конкуренты. Интрига в том, насколько люди будут готовы голосовать за таких странных конкурентов», — сказал «Газете.Ru» координатор проекта мониторинга выборов КГИ Александр Кынев.

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Правила участия в голосовании

В этом году у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также у россиян в Донбассе будет возможность проголосовать, используя систему дистанционного электронного голосования.

Наиболее интересным в этих обстоятельствах будет голосование на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей, считает Александр Кынев.

«Пока неизвестно, сколько их на самом деле зарегистрируется и как они будут принимать участие, потому что проконтролировать это вообще никак нельзя. Главная проблема электронного голосования — нет никакой гарантии, что по выданному человеку коду будет голосовать именно он», — подчеркнул эксперт.

Выборы будут проходить 17, 18 и 19 сентября. В первые два дня избирателям будут доступны дополнительные формы голосования, например, для избирателей, которые находятся в труднодоступных местах или не могут прийти на свой избирательный участок.

Опросы и прогнозы нельзя будет публиковать с 14 сентября. Предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения до полуночи 17 сентября. Свои предвыборные программы партии и кандидаты публикуют не позднее 29 августа. Официальное опубликование итогов думских выборов состоится не позднее 9 октября.

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