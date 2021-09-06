ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует

Парламентская ассамблея Совета Европы решила прислать свою делегацию для мониторинга предстоящих парламентских выборов в России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что приветствует это и готова встретиться с представителями ПАСЕ и ответить на все их вопросы. Месяцем ранее ОБСЕ заявила, что не пришлет своих наблюдателей из-за ковидных ограничений со стороны России. В Москве не исключили, что такое решение — попытка манипулировать выборами.

Российская сторона приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы прислать своих наблюдателей на парламентские выборы, которые пройдут 17-19 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам российская сторона «обеспечит все необходимые условия для наблюдения, поскольку наша система прозрачна и все, что они захотят посетить и посмотреть, мы им это гарантируем». Кроме того, Памфилова заявила, что готова встретиться лично с наблюдателями от ПАСЕ и ответить на все вопросы.

«У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы», — отметила глава ЦИК.

Ранее в понедельник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что направит в Москву свою мониторинговую миссию на время выборов. «Делегация из пяти человек во главе с Пьером-Аленом Фридесом и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября», — заявили в Ассамблее.

Бюро Ассамблеи отметило, что не сможет провести полноценную мониторинговую миссию на российских парламентских выборах в условиях пандемии, отсутствии наблюдателей из БДИПЧ и ПА ОБСЕ. Однако в ПАСЕ сочли, что «политическое присутствие» миссии внесет дополнительный вклад в диалог между Россией и Ассамблеей.

Делегация намерена провести встречи с представителями ключевых парламентских и непарламентских партий, местными наблюдателями, сотрудниками СМИ и общественных организаций, а также Центризбиркома. По итогам работы в Москве ПАСЕ подготовит отдельный меморандум, который ляжет в основу доклада об итогах выборов в России.

В августе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что не станет отправлять своих наблюдателей на российские выборы. По словам директора БДИПЧ Маттео Мекаччи такое решение было принято из-за «требований российских властей» ограничить число наблюдателей. БДИПЧ намеревалось направить в Россию 80 человек для долгосрочного наблюдения за процедурой голосования и 420 «краткосрочных» наблюдателей. Однако Москва в связи с санитарными ограничениями по коронавирусу уменьшило предельно допустимую численность до 10 и 50 человек соответственно.

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачева указывал, что ограничения на количество наблюдателей действуют для всех без исключения миссий, а для БДИПЧ власти сделали максимально возможную квоту. Сенатор отмечал, что присутствие или отсутствие международных наблюдателей на парламентских выборах никак не определяет их легитимность и демократичность.

В ЦИКе выразили надежду, что ОБСЕ все же пришлет своих наблюдателей, в противном случае Памфилова допустила, что квота будет передана другим мониторинговым организациям. Глава избиркома говорила, что она огорчена решением ОБСЕ, поскольку с ними складывались конструктивные отношения.

Позже в российском МИДе призывали БДИПЧ «одуматься» и все же прислать свою мониторинговую миссию. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что другие государства и курируемые ими международные организации проявляют повышенное внимание к предстоящим парламентским выборам и пытаются затруднить их проведение. До этого глава МИДа не исключал, что отказ присылать своих наблюдателей Запад использует для того, чтобы не признавать итоги голосования и обвинять Москву в непрозрачности плебисцита.