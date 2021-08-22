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Политика

«Если в ОБСЕ одумаются, то милости просим»

В МИД считают нулевой ценность доклада БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Госдуму

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко ответил БДИПЧ ОБСЕ на отказ присылать своих наблюдателей на выборы в Госдуму России, которые пройдут 17-19 сентября. Организация посчитала предложенную Москвой квоту в 60 человек маленькой. Грушко напомнил, как изначально бюро планировало направить в США на выборы президента полтысячи наблюдателей, но из-за пандемии коронавируса поехали всего 47. И при этом был сделан качественный доклад с долей критики.

Москва считает, что у будущего доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о сентябрьских выборах в Госдуму нулевая ценность.

«Как мы можем всерьез воспринимать отчет от людей, которых здесь не было? Это было бы абсурдно. Это же будет документ из жанра: «Работу такого-то автора не читал, но вот что имею сказать по этому поводу…» Иными словами, значение этого доклада будет нулевое», — сказал в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Он добавил, что в целом Москва внимательно относилась к докладам бюро. «И если из этого не делается скандала, то международный мониторинг действительно полезен: он позволяет посторонним взглядом взглянуть на некоторые вещи и попытаться их улучшить к следующим выборам. Такое конструктивное взаимодействие мы только приветствуем», — подчеркнул Грушко.

4 августа ОБСЕ заявила, что не направит в Россию своих наблюдателей на парламентские выборы. Такое решение связано с тем, что Москва сократила число участников наблюдения в связи с пандемией коронавируса.

Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи заявил ранее, что для организации важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Изначально ОБСЕ посчитала, что для наблюдения за выборами в Госдуму необходимо 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, а власти России решили ограничить это число до 50 и 10 человек соответственно.

Замглавы российского МИДа напомнил, что Россия и ОБСЕ долгое время сотрудничают. Москва, в частности, принимала «самые большие наблюдательные миссии бюро». В то же время он отметил, что изначально бюро планировало направить на президентские выборы США порядка 500 наблюдателей. «Но в итоге из-за пандемии ограничилось 47, что не помешало ему подготовить доклад по итогам выборов, кстати говоря, весьма критичный», — напомнил Грушко.

Он также подчеркнул, что «легитимность выборов определяется выбором самого российского народа». «Что же касается такого политизированного отношения к мониторингу выборов, то ни для кого не секрет, что это инструмент давления на отдельные страны. Мы в этой реальности давно живем», — добавил он в разговоре с «Коммерсантом».

При этом Россия не намерена уговаривать ОБСЕ направить на выборы своих представителей. «Мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей,» — обратил внимание дипломат.

Тем не менее, «если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим», заверил замминистра.

В то же время он отметил, что «на БДИПЧ свет клином не сошелся». Россия надеется, что другие международные организации направят свои миссии для наблюдения за парламентскими выборами.

Ранее на несправедливость протеста БДИПЧ ОБСЕ указала и председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По ее словам, квота, которую предложили российские власти ОБСЕ, больше, чем то количество представителей, которое организация направляла «в другие страны в течение этих двух лет пандемических».

«Им же это не помешало сделать полноценные выводы о выборах, когда они посылали во время пандемии миссии в количестве нескольких человек. Они сделали полноценные выводы о том, как прошли выборы», — подчеркнула она.

Памфилова считает, что в ОБСЕ нарушили свою же логику: «Пандемия накладывает свои ограничения, мы это видим в том числе у нас. Ограничения, связанные с пандемией, в предыдущих 20 странах представители БДИПЧ ОБСЕ почему-то признавали и направляли ограниченные миссии, а почему-то в отношении России они считают, что у нас или пандемии с их точки зрения нет, или почему Россия из этого ряда выбивается?»

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Они пройдут в три дня — 17-19 сентября. Вместе с депутатами Госдумы в единый день голосования будут избраны девять глав российских субъектов и 39 региональных парламентов.

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