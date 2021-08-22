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МИД: Россия не будет уговаривать ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия не будет уговаривать Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направить наблюдателей на предстоящие в сентябре выборы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Коммерсанту».

«По состоянию на сегодня никаких консультаций не ведется. БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей, если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим», - уточнил дипломат.

Грушко также подчеркнул, что российская сторона полностью выполнила все обязательства, которые брала на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций, касающихся приглашения международных наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ)Валерий Фадеев заявил о том, что отказ со стороны БДИПЧ ОБСЕ направить на выборы в РФ своих наблюдателей является иностранным вмешательством. При этом он добавил, что присутствие БДИПЧ на думских выборах не является для России принципиальным.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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