Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Площадку форума «Армия» впервые развернут на мысе Шмидта на Чукотке 04:02
Игрок «Тампы» Сергачев — об уровне КХЛ: «Три, если НХЛ – это... 03:57
Летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами 03:53
Комментатор: Дзюба сейчас никакой — сумасшедший взлет и бесполезное падение 03:42
В Великобритании число направлений к психиатрам достигло рекорда 03:39
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием 03:38
Глава Башкирии заявил, что не собирается финансировать «Уфу» из бюджета... 03:19
Пентагон: талибы* до последнего предоставляли убежище «Аль-Каиде*»... 03:16
УАФ официально назначила исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины 03:02
Иностранцы стали реже приезжать в Россию в период пандемии 02:56

Глава СПЧ назвал иностранным вмешательством отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу в сентябре является иностранным вмешательством. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство», — сказал он.

Глава СПЧ при этом добавил, что присутствие БДИПЧ на думских выборах не принципиально.

«Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты», — отметил Фадеев.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ранее стали известны результаты жеребьевки перед выборами в Госдуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»
Эксперт: у упавшего Ил-112В не сработала система пожаротушения двигателя
Каршеринг стал более аварийным
Количество ДТП с машинами в краткосрочной аренде увеличилось на 33%
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
ВВС США подтвердили, что нашли человеческие останки в прилетевшем из Кабула самолете
Пентагон: талибы* до последнего предоставляли убежище «Аль-Каиде*» в Афганистане
Глава СПЧ допустил сокращение рабочей недели
Аспирин может стать лекарством от агрессивной формы рака груди
Новости и материалы
Площадку форума «Армия» впервые развернут на мысе Шмидта на Чукотке
Игрок «Тампы» Сергачев — об уровне КХЛ: «Три, если НХЛ – это десять»
Летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами
Комментатор: Дзюба сейчас никакой — сумасшедший взлет и бесполезное падение
В Великобритании число направлений к психиатрам достигло рекорда
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием
Глава Башкирии заявил, что не собирается финансировать «Уфу» из бюджета региона
УАФ официально назначила исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины
Иностранцы стали реже приезжать в Россию в период пандемии
«Лион» хочет продать несколько футболистов из-за «неподобающего отношения»
Французский «Лион» разорвет контракт с футболистом из-за его улыбки в раздевалке
Финансист назвал рискующие рухнуть из-за кризиса валюты
Число погибших от землетрясения на Гаити приблизилось к 2000, выжившие требуют помощи
Экс-футболист «Динамо»: Черчесов вызвал одних и тех же, вне зависимости, играют они или нет
Россия в шаге от очередного понижения в рейтинге УЕФА
Спасатели вылетели на помощь туристам, сорвавшимся с вулкана на Камчатке
Отец хоккеиста «Спартака» устроил ДТП, перевернув машину
В США продлили требование о ношении масок в транспорте до 2022 года
Все новости
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*
Кто привел «Талибан*» к захвату Афганистана
«Позорно и грустно»: принца Гарри раскритиковали за высказывание об Афганистане
Слова герцога Сассекского о ситуации в Афганистане сочли пиар-акцией
Преступление без срока давности: что ждет Боба Дилана после обвинения в растлении
Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней
Вакцинация и изменения ЕГЭ: какие вопросы родители зададут министру просвещения
В Национальной родительской ассоциации назвали темы встречи с Кравцовым
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для назначения пенсии
«Войны больше не будет». Главное о первой пресс-конференции талибов*
Талибы* пообещали запретить наркотики и не атаковать другие страны
«Адекватные мужики» или террористы
Какие страны могут признать режим талибов* в Афганистане
«Никого не оправдывает»: зачем в спектакль по Достоевскому ввели казанского убийцу
Спектакль про стрельбу в Казани не покажут в театре Российской армии
Новые штаммы и слабый иммунитет: почему COVID-19 поражает неоднократно
Медики рассказали, можно ли заразиться COVID-19 больше двух раз за год
«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора сообщила, что пятая вакцина от коронавируса «на подходе»
«Лишние 2%». Visa и Mastercard выступили против отдельной комиссии на Wildberries
Wildberries позволит россиянам экономить на покупках до 40 млн рублей ежедневно
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
В США ждут нападения Китая на Тайвань
Умер Михаил Красинец — владелец крупнейшей коллекции автомобилей из СССР
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях