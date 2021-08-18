Глава СПЧ назвал иностранным вмешательством отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу в сентябре является иностранным вмешательством. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство», — сказал он.

Глава СПЧ при этом добавил, что присутствие БДИПЧ на думских выборах не принципиально.

«Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты», — отметил Фадеев.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ранее стали известны результаты жеребьевки перед выборами в Госдуму.